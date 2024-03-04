《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》全國人大代表、格力電器（深：０００６５１）

董事長兼總裁董明珠今年擬在兩會上提出建議，所有上市公司的高管，不應該股票炒作，可以買

進，但不能賣出，直到高管不在這個公司任職。她說，高管在位的時候就不能賣，而買進股票是

一種對企業的信任、信心。

另外，她還提出，要提高個人所得稅基本減除費用標準至每個月１００００元人民幣。同時

，進一步優化調整稅率結構，給中低收入者更多減稅紅利，讓廣大納稅人更便捷享受減稅紅利。

這樣既有助於納稅人增加稅後收入，在一定程度上激發個人的消費熱情；又有助於提高專業技術

人才積極性，為社會發展做出更大貢獻。

為實現國家對直播電商平台交易的有效監控，董明珠還建議，修訂電子商務法，對於違法違

規行為，應依法予以懲處，形成有效的震懾。通過落實直播電商平台的責任主體及其對平台內經

營者的約束職能，引導平台和平台商家規範發展。

同時，要加強對直播電商行業的納稅管理和監督。一方面，稅務部門與直播電商平台、第三

方支付機構建立信息共享機制，通過信息技術手段，更好地監測交易和銷售情況，識別潛在的偷

逃稅行為。另一方面，完善直播電商行業經營者稅務登記制度，實施有效的稅收監管。提高直播

電商經營者納稅遵從度，加大對偷逃稅行為的查處力度，提高偷逃稅成本等。

