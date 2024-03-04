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AH股新聞

04/03/2024 09:54

【兩會焦點】董明珠建議：上市公司高管任期內不得減持公司股票

　　《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》全國人大代表、格力電器（深：０００６５１）
董事長兼總裁董明珠今年擬在兩會上提出建議，所有上市公司的高管，不應該股票炒作，可以買
進，但不能賣出，直到高管不在這個公司任職。她說，高管在位的時候就不能賣，而買進股票是
一種對企業的信任、信心。
　　另外，她還提出，要提高個人所得稅基本減除費用標準至每個月１００００元人民幣。同時
，進一步優化調整稅率結構，給中低收入者更多減稅紅利，讓廣大納稅人更便捷享受減稅紅利。
這樣既有助於納稅人增加稅後收入，在一定程度上激發個人的消費熱情；又有助於提高專業技術
人才積極性，為社會發展做出更大貢獻。
　　為實現國家對直播電商平台交易的有效監控，董明珠還建議，修訂電子商務法，對於違法違
規行為，應依法予以懲處，形成有效的震懾。通過落實直播電商平台的責任主體及其對平台內經
營者的約束職能，引導平台和平台商家規範發展。
　　同時，要加強對直播電商行業的納稅管理和監督。一方面，稅務部門與直播電商平台、第三
方支付機構建立信息共享機制，通過信息技術手段，更好地監測交易和銷售情況，識別潛在的偷
逃稅行為。另一方面，完善直播電商行業經營者稅務登記制度，實施有效的稅收監管。提高直播
電商經營者納稅遵從度，加大對偷逃稅行為的查處力度，提高偷逃稅成本等。

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