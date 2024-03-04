《經濟通通訊社４日專訊》十四屆全國人大二次會議大會舉行新聞發布會，人大會議發言人

婁勤儉表示，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全

國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

此次最新安排打破了多年來的兩會傳統。總理記者會是指全國人大會議閉幕後由國務院總理

主講的中外記者會，這一傳統始於１９８８年，當時的國務院總理李鵬與中外記者見面，而在

１９９３年以後，總理記者會趨於制度化、常態化，而自１９９８年朱鎔基出任總理後，記者會

時間也延長到兩個到兩個半小時。

歷任國務院總理都曾在記者會上留下讓人印象深刻的發言，比如朱鎔基曾表示，不管前面是

地雷陣還是萬丈深淵，「我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」；溫家寶表示，人

們對美好生活、對公平正義的嚮往比以往任何時候都要迫切；而李克強也曾在記者會上表明，當

時中國仍有６億人每個月的收入１０００元人民幣，此數據至今仍有不少評論人士加以引用。



＊增加記者採訪機會，取代總理記者會＊



婁勤儉在今日的新聞發布會上解釋不舉行閉幕後的總理記者會，他稱，去年，十四屆全國人

大一次會議閉幕後，大會發言人邀請新一屆國務院總理李強出席記者會。李強總理在回答中外記

者提問時，圍繞全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央決策部署，就媒體和社會普遍關心的經濟

社會發展重點問題以及政府自身建設作了深入闡述，也明確整個任期的工作思路。

婁勤儉表示，明天，十四屆全國人大二次會議就要開幕，李強總理將作政府工作報告，國家

發展改革委、財政部受國務院委托將向大會書面提交計劃報告和預算報告。應該說，社會的主要

關切在上述三個報告中都有具體的回應。這三個報告經大會通過後，將向社會公布，媒體和公眾

都能很方便地了解相關內容。同時，大會新聞中心將增加部長記者會和「部長通道」的場次和出

席人數，邀請國務院有關部門主要負責同志就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問，權威

解讀有關政策措施，對社會關注問題作深入解讀和說明。此外，還將舉行代表團「開放團組」活

動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多的採訪機會。

統籌考慮以上安排，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情

況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。（ｅｗ，ｅｙ）

