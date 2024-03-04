《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》十四屆全國人大二次會議大會舉行新聞發布

會，發言人婁勤儉表示，去年４月，全國人大常委會審議通過新修訂的反間諜法。有外媒報道，

這次修法擴大了間諜行為的範疇，會導致外國人和外國公司來中國面臨更大的風險，這是對反間

諜法的錯誤解讀。

他表示，新修訂的反間諜法並沒有擴大間諜行為的範圍，而是在參考國際通行做法、合理借

鑑各國法律制度的基礎上，完善了間諜行為的定義，明確了非法行為和合法行為的界限，增強了

外國企業和外國人在華投資、工作、生活的確定性和安全感，不針對商業往來、科研合作、學術

交流等正常活動。反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑。

他並表示，中國始終堅持改革開放基本國策，發展對外關係、促進友好交往，歡迎並吸引外

國人和境外企業、組織來華商貿投資、交流合作。對這一點，中國的態度從未改變，也不會改變

。中國的大門對世界始終是打開的，不會關上。開著門，世界能夠進入中國，中國也才能走向世

界。中國將堅持在法治基礎上推進高水平對外開放，在擴大開放中推進涉外法治建設，不斷夯實

高水平開放的法治根基。

