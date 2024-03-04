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AH股新聞

04/03/2024 10:31

【兩會焦點】白濤：中國人壽正實施多元化策略加強市值管理

　　《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》全國政協委員、中國人壽（０２６２８）
（滬：６０１６２８）集團董事長白濤日前在駐地接受採訪時表示，中國人壽一直都重視市值管
理，公司正實施多元化策略以加強市值管理，按照一些成熟的通行的做法在做，會綜合採取多種
方式。
　　此外，在今年兩會上，他將圍繞「大力支持數字金融發展」提出建議。
　　首先，他認為，應建立健全公共數據集中開放共享等法律法規，明確數據合規流轉實施細則
，兼顧安全性與流通性，支持金融機構運用大數據進行產品服務創新，為充分發揮數據要素作用
、促進數字金融發展創造更好的條件。
　　其次，加快完善數字金融基礎設施。他表示，應發揮政府主導作用，加快構建聯通醫療、農
業、林業、氣象等行業的公共大數據平台，建立安全權威的算力資源供給能力和供給體系，加強
大模型等人工智能基礎平台的統籌及利用，提供通用性、基礎性智能服務的大模型，避免資源浪
費以及潛在風險。
　
＊對大模型算法、應用場景等加強監控和防範＊
　
　　白濤又表示，應完善數字金融監管體系與監督評估機制，加快研發基於數字技術的監管工具
和監管平台，對大模型算法、應用場景等加強監控和防範，確保數字金融發展堅持服務實體經濟
的根本宗旨，符合以人民為中心的價值取向。
　　最後，加快建設數字金融人才隊伍。白濤建議，緊盯人工智能、雲計算等前沿數字技術發展
趨勢，完善數字金融人才培養體系，在高校和科研院所建設數字技術與金融的交叉學科，著力培
養數字金融復合型人才。持續健全金融從業人員職業技能培訓制度，推動金融從業人員及時掌握
數字知識和技能。

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