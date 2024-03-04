《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》面對飛行汽車這一藍海市場，全國人大代表、小

鵬汽車（０９８６８）董事長何小鵬將在今年兩會上提出建議，要加速促進飛行汽車的應用落地

。首先是加快開展飛行汽車在產品管理、產品認證、標準體系設計等方面的前瞻性頂層設計與規

劃，並推動中國標準國際化進程。

其次，要完善的飛行汽車運行體系，從駕駛員資質、空域、運行管理等多方面支持產品規模

化應用。

最後，要統籌產業發展政策和資源保障，推進飛行汽車產業的高速發展，包括開展有關支持

飛行汽車產業發展的專項研究，設立產業引導基金，支持關鍵核心技術攻堅；加強土地保障，統

籌基礎設施和資源配套；開展應用探索，設立飛行汽車運營示範區，並組建飛行汽車行業機構，

加快產業生態圈建設等

另外，何小鵬還建議探索實現無人駕駛夜間自主尋樁充電。具體來說，要設立限定場景下低

速無人駕駛的政策法規，開展夜間低速無人駕駛＋補能試點應用，實現從「人找樁」到「車找樁

」，將用電負荷從日間高峰期規模化遷移至夜間低谷期，並將充電從主動行為轉變為自動化漫遊

式服務，從而形成電網、用戶、充電站運營商、車企多贏格局。相關法規和試點也將同樣適用於

用戶夜間自主泊車和低速物流等場景。

