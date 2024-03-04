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AH股新聞

04/03/2024 11:56

【兩會焦點】雷軍：建議將人工智能素養教育納入九年義務教育

　　《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》全國人大代表、小米集團（０１８１０）董事長
雷軍發微博表示，作為全國人大代表，今年他準備了４份建議提案，分別關於人工智能、智能駕
駛、智能製造、綠色低碳等領域。
　　對於人工智能，他建議將人工智能素養教育納入九年義務教育內容，設置人工智能通識課程
，同時將相關內容納入中小學社會實踐活動。從基礎理念到簡單應用，全面激發中小學生的興趣
，培養中小學生對人工智能的認知能力和應用能力，為未來發展打下堅實基礎。
　　對於進一步規範智能駕駛產品安全應用，雷軍建議，盡快建立輔助駕駛產品安全監督管理機
制，加快輔助駕駛安全技術要求及測試驗證標準落地應用，細化駕駛員在環境及風險提示等人機
交互要求，規範輔助駕駛功能的正確使用，打造更安全的輔助駕駛體驗。
　　此外，雷軍還提到了加大智能製造支持力度，建議主管部門盡快出台專項，以智能製造系統
軟件、ＡＩ大模型和通用仿生機器人的部署應用為重點產業突破方向，支持打造以大模型為代表
的人工智能與製造業深度融合的應用場景。
　　對於綠色低碳，雷軍建議加快建立製造業碳足跡背景數據庫，推動國際銜接與互認；打造綠
色數字化供應鏈系統，實現供應鏈內協同聯通；探索建立綠色電力全國交易機制，促進鏈主企業
引領供應鏈綠色轉型。

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