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AH股新聞

04/03/2024 16:05

【兩會解讀】瑞銀料政府設今年增長目標５％左右，赤字率持平３％

　　《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤
日前發表中國經濟評論稱，預計在今年兩會上，中國政府將把２０２４年經濟增長目標設定在「
５％左右」。
　　不過，考慮到預計政策支持力度依然較為溫和，房地產市場下行仍未企穩，瑞銀認為
２０２４年中國ＧＤＰ增速將放緩至４﹒６％，主要拖累來自於疫情後經濟復甦的基數效應消退
、以及房地產市場下行持續。盡管政府財政支持更為顯性，但基建投資仍將小幅放緩，出口將隨
著科技周期觸底回升而有所改善。
　　瑞銀預計，今年一般公共預算赤字率將設定在３％左右，並再發行１萬億元特別國債。可比
口徑下，２０２４年預算赤字率可能與２０２３年基本持平。
　　瑞銀又預計，兩會或將允許地方政府再發行新一批特殊再融資債券，以用於置換符合條件的
地方融資平台債務和償還對企業供應商的欠款，並鼓勵銀行推進地方融資平台貸款重組。
２０２４年地方融資平台隱性債務增長將持續受到嚴格控制，基建投資增速小幅放緩。
　　貨幣政策方面，瑞銀預計年內人行或將再降息１０－２０個點子，降準２５個點子；預計
２０２４年信貸增速將維持在９﹒５％左右的穩健水平，再加上預計通脹和名義ＧＤＰ增速可能
仍較弱，這將推動２０２４年宏觀槓桿率（債務佔ＧＤＰ比重）上升１０－１１個百分點。

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