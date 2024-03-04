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AH股新聞

04/03/2024 16:20

《滬港通》北向額度全日反增１１億，南向使用３２﹒４億

　　《經濟通通訊社４日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５３０﹒９５億元，賣盤超買盤，額度全日反增１０﹒９５億元，佔每日額度２﹒１％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８７﹒５９億元，買盤超賣
盤，額度全日使用３２﹒４１億元，佔每日額度７﹒７％。

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