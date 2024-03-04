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AH股新聞

04/03/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中國經濟長期向好態勢將鞏固增強

　　《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
強監管聚合力，促進資本市場平穩健康發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，多位全國兩會代表委員認為，推進投資端改革、提高上市公司質量、全面提升「零容忍」
執法效能是夯實資本市場平穩運行基礎的關鍵所在，建議圍繞這些方面進一步加大工作力度，匯
聚合力、增強信心，促進資本市場平穩健康發展。
　
消除中長期資金入市「隱性障礙」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國人大代表、北京證監局局長賈文勤近日在接受採訪時表示，在今年全國兩會期間，她將提出
進一步消除中長期資金入市「隱性障礙」、發展會計師事務所職業責任保險市場、對投資者保護
機構免收或定額收取訴訟費用等多方面的建議。
　
習近平致電祝賀夏巴茲當選巴基斯坦總理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平３日致電夏巴茲．謝里夫，祝賀他當選巴基斯坦伊斯蘭共和國總理。習近平表示
，中巴兩國要賡續傳統友誼，加強各領域交流合作，共同打造中巴經濟走廊建設升級版，持續深
化中巴全天候戰略合作夥伴關係，構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為兩國人民創造更多
福祉。
　
　
《上海證券報》
　
科技創新帶動產業創新，上市公司爭做「答題人」
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近日，中證監集中公布了６件對２０２３年全國兩會代表委員建議提案的答復，其中明確提到，
將進一步健全資本市場服務科技創新的支持機制，促進中小企業技術創新生力軍作用的發揮。
　
消除中長期資金入市「隱性障礙」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國人大代表、北京證監局局長賈文勤近日在接受採訪時表示，在今年全國兩會期間，她將提出
進一步消除中長期資金入市「隱性障礙」、發展會計師事務所職業責任保險市場、對投資者保護
機構免收或定額收取訴訟費用等多方面的建議。
　
所有市場參與者都要堅持以投資者為本
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國政協委員、上交所總經理蔡建春３日在政協經濟組駐地接受採訪時表示，所有市場參與者都
要以投資者為本，包括市場經營主體、中介機構、監管機構都要朝著一個方向努力。以投資者為
本不僅是監管的事情，而是大家的事情，監管只是其中的一個環節。
　
　
《證券時報》
　
中國經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強
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全國政協十四屆二次會議新聞發布會３月３日舉行，全國政協十四屆二次會議副秘書長兼新聞發
言人劉結一介紹，全國政協十四屆二次會議將於今天下午３時在人民大會堂開幕，３月１０日上
午閉幕，會期６天。
　
持續深化改革，推動資本市場高質量發展
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全國政協委員、上交所總經理蔡建春表示，要持續深化改革，推動資本市場高質量發展，ＩＰＯ
要持續加強全鏈條把關，從入口關、輔導期開始，市場參與各方都要承擔起責任，活躍併購重組
市場要進一步優化政策環境和市場生態。
　
多措並舉消除中長期資金入市「隱性障礙」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
時值全國兩會召開之際，全國人大代表、北京證監局局長賈文勤帶來了５份建議，均和財經領域
相關，涉及中長期資金入市、發展會計師事務所職業責任保險市場、投資者保護、金融領域標準
化技術委員會、金融行業勞動爭議等。（ｌｃ）

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