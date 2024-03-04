《神州經脈》進入兩會行情，滬深股市今早（４日）一開市先靜觀其變，但隨著地產及金融

股出現震盪，Ａ股現沽壓，滬指一度逼近穿三千，不過在半導體、醫藥、軍工、能源等板塊捧升

下，加上資金活躍，滬綜指維持窄幅升勢至全日收市，升０﹒４１％，報３０３９﹒３１點，盤

中高見超過三個月新高，深成指全日升０﹒０４％，創業板指則升０﹒５９％。

市場交投強勁，兩市全日成交１０７７１億元（人民幣．下同），連續四日成交破萬億，按

日增２％，惟注意外資流出，陸股通淨流出超７０億元，連續兩個交易日撤出超過１２０億元。

據美銀分析指，截至２月２８日當周，約１６億美元資金從中國股票基金撤出，創下去年１０月

以來單周最高外流規模。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９９０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌５點子，創去年１１月１７日以來三個半月新低，全日在７﹒１９５０至７﹒１９９４之間

波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０２０，較上個交易日升３９點子，創２月２２日以來

逾一周新高，上個交易日報７﹒１０５９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 十四屆全國人大二次會議大會舉行新聞發布會，人大會議發言人婁勤儉表示，十四屆全國

人大二次會議３月５日上午開幕，３月１１日下午閉幕，會期７天，議程包括審議政府工作報告

、國國務院組織法修訂草案、全國人大常務委員會工作報告、兩高報告等。今年十四屆全國人大

二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者

會。此次最新安排打破了多年來的兩會傳統，引發外界關注。外交部發言人毛寧今日在例行記者

會上對此回應，兩會期間大會的各層會議都會對中外媒體開放，關於總理記者會取消，沒有必要

擔心中國是否不開放。



２﹒ 全國人大新聞發言人婁勤儉表示，將研究推進科技創新方面的立法，特別是深入研究人工

智能、生物技術等前沿科技領域有關倫理、道德、安全等重要問題，不斷完善科技法律體系。另

外，就今年美國大選結果會對中美關係產生甚麼影響，婁勤儉稱，美國大選是美國內政，對此不

持立場。不論誰當選，都希望美方能夠同中方相向而行，推動中美關係朝著穩定健康、可持續的

方向發展。



３﹒ 全國政協十四屆二次會議今日下午３時在人民大會堂開幕，周日（１０日）上午閉幕，會

期６天。全國政協主席王滬寧代表政協常務委員會作工作報告。開幕會審議通過了政協第十四屆

全國委員會第二次會議議程。大會其他主要議程包括，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報

告；審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十

四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告

。



４﹒ 全國人大代表、深圳證券交易所理事長沙雁在駐地接受記者採訪時表示，要加大對資本市

場違法違規行為的打擊力度，形成立體化追責體系，同時還將堅持投資者為本，增強市場的內在

動力和內在穩定性，積極落實吸引中長期資金入市的相關要求。他又指，引導上市公司積極回報

投資者，擴大分紅，這都有利於提升市場的內在穩定性。



５﹒ 中國多家車企陸續發布２月交付數據，受春節假期影響，造車新勢力交付量普遍不及１月

份。２月汽車市場進入到傳統淡季，除了榜單頭三位ＡＩＴＯ問界、理想汽車、廣汽埃安外，其

餘幾家造車新勢力交付量全部在１萬輛之下。而隨著比亞迪、特斯拉兩家新能源頭部車企３月率

先拉開降價潮帷幕，龍年車市「價格戰」持續升溫。３月至今超十家車企官宣降價或開啟限時優

惠，最高降價４﹒７萬元。中國工程院院士歐陽明高認為，新能源車市場正從增量發展轉向存量

競爭。



６﹒ 據韓媒披露指，中國龍頭車企比亞迪將進軍南韓，估計比亞迪將在南韓推出的首款車為平

價款純電休旅車Ａｔｔｏ ３，起售價３０００萬韓元（約１７﹒６萬港元），而現代純電休旅

車Ｉｏｎｉｑ ５起售價則為４０００萬韓元（約２３﹒５萬港元），料對銷售持續下滑的現代

汽車構成威脅。比亞迪南韓分公司發言人回應稱，公司正在積極審查進入南韓市場事宜，尚未確

認車型和時間等細節。



７﹒ 美國《生物安全法》草案審議重新提上日程。《財聯社》查詢美國參議院官網發現，美參

議院將於美國時間３月６日舉行聽證會，《生物安全法》草案等提案在討論範圍之內。該草案由

美國參議員加里．彼得斯（Ｇａｒｙ Ｃ﹒ Ｐｅｔｅｒｓ）去年１２月提出，旨在禁止「外國

對手的生物科技公司」與聯邦政府資助的醫療機構開展業務，並點名華大系、藥明系等中國生物

科技公司。此後引發華大系、藥明系多隻股份股價急挫。草案原定１月３１日召開聽證會，但因

暴雪天氣延期。



８﹒ 市場流傳，萬科高層近日到北京，與保險公司商量即將到期的非標債務展期問題，其中包

括新華資產的１００億元，但該請求被拒絕。不過，新華資產管理股份有限公司昨發布聲明，指

公司關注到有關公司與萬科企業的不實信息。而據萬科公告，今日將支付「２２萬科０１」「

２２萬科０２」兩隻債券的利息。此外，據今年１月萬科與金融機構交流的會議紀要，今年萬科

在境內信用貸款到期金額為９３億元，境外約有１０５億元的公開債券到期。針對３月１１日到

期的一筆６﹒３億美元境外債券，會議紀要顯示，萬科將通過自有資金、境外主體分紅回購以及

銀團貸款來償還。當時萬科還稱，現階段公司境外本身有一些資金資源，哪怕沒有銀行貸款，也

能覆蓋這筆債務。（ｓｌ）

