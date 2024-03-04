《鍾之日記》３月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



全國政協會議今日開幕，市場觀望氣氛濃厚，港股窄幅上落，恒指全日高低波幅不足２００

點。恒指收報１６５９５，升６點，主板成交近１０６９億元。明日為人大會議開幕日，預料恒

指依然受市場觀望氣氛所影響，市場等待兩會期間政府工作報告公布全年經濟增長目標，預計官

方目標為增長５％，另預計官方目標赤字率為３﹒５％，新增專項債規模為４萬億元人民幣。



＊滬指好淡爭持，外資兩日撤百二億＊



進入兩會行情，滬深股市今早一開市先靜觀其變，但隨著地產及金融股出現震盪，Ａ股現沽

壓，滬指一度逼近穿三千，不過在半導體、醫藥、軍工、能源等板塊捧升下，加上資金活躍，滬

綜指維持窄幅升勢至全日收市，升０﹒４１％，報３０３９﹒３１點，盤中高見超過三個月新高

，深成指全日升０﹒０４％，創業板指則升０﹒５９％。

市場交投強勁，兩市全日成交１０７７１億元人民幣，連續四日成交破萬億，按日增２％，

惟注意外資流出，陸股通淨流出超７０億元人民幣，連續兩個交易日撤出超過１２０億元人民幣

。

據美銀分析指，截至２月２８日當周，約１６億美元資金從中國股票基金撤出，創下去年

１０月以來單周最高外流規模。



＊萬科又傳手緊，股債雙殺重演＊



在國資股東深圳地鐵去年１１月發聲力撐後，不到半年萬科（０２２０２）又再傳出流動性

問題，據傳公司非標債務壓力重現，希望向主要借款人之一的新華資產申請債務展期，但遭對方

拒絕，引發萬科再度開啟股債雙殺行情。

新華資產上周六（２日）回應稱，關注到有關不實信息，強調公司一直與萬科保持正常的業

務合作，並表示堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展。

然而新華資產的回應卻引發市場的進一步恐慌，萬科股債雙殺的情況仍無改善，境內公司債

一度大跌觸發臨時停牌，境外債價同瀉，至於萬科Ｈ全日亦大跌７﹒１％，報５﹒６元。

事實上，萬科手緊並非空穴來風，目前已著手通過各種渠道募資。萬科最新公告指，其擁有

８１﹒６％權益的萬緯物流把３項分拆資產包括湖州德清物流園、紹興諸暨物流園及佛山南海物

流園作為基礎設施資產，準備申報發行基礎設施ＲＥＩＴｓ申報發行工作，籌資約１１﹒５９億

元人民幣。

非標債務是指未在銀行間市場及證券交易所市場交易的債權性資產，彭博行業研究報告早前

指出，萬科今年可能難以實現穩定的合約銷售，因為去年１２月暫停投資暗示了流動性壓力不斷

上升，恐將影響其施工能力。



＊車企交付仍乏力，零跑理想挫一成＊



中資車企近日陸續發布２月交付數據，受春節假期影響，表現普遍不及１月份，除ＡＩＴＯ

問界、理想汽車（０２０１５）外，多家造車新勢力月銷量均沒有超過萬輛。

具體來看，ＡＩＴＯ問界２月份全系交付２﹒１１萬輛，排名第一，但數量不如１月的

３﹒３萬輛。理想汽車則以約２﹒０３萬輛位居第二，交付量按月跌３５％。

另外，蔚來汽車（０９８６６）、零跑汽車（０９８６３）和小鵬汽車（０９８６８）等２

月交付量均出現了不同程度的下滑，又以零跑和小鵬環比按月降幅最大，分別挫４６﹒５％、

４４﹒９％。其中，小鵬汽車再度墊底，２月交付僅４５４５輛。

銷售疲弱下，比亞迪（０１２１１）率先喊出「電比油低」的口號，頻推各系列榮耀版車型

，入場價降至１０萬元（人民幣．下同）以內；特斯拉緊隨其後加入價格戰，針對Ｍｏｄｅｌ

３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ車型推出最高３﹒４６萬元優惠。３月至今，超十家車企官宣降價或開啟限

時優惠，而且減幅驚人，最高降價４﹒７萬元。

行業競爭如火如荼，市場對新能源「無底線」降價存憂慮，今日汽車板塊普降，零跑汽車大

跌１１％，理想跌１０﹒７％，小鵬汽車挫４﹒６％，蔚來跌４﹒３％，比亞迪跌１％。





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