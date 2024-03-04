《經濟通通訊社記者林雯婕４日北京專電》全國政協新聞發言人劉結一昨日（３日）在新聞

發布會上表示，今年全國政協會議將於今日下午３時在人民大會堂開幕，周日（１０日）上午閉

幕，會期６天。

大會主要議程包括，聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四

屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆二

次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況

報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。大會將對本屆全國政協一年來

的工作進行總結，對今年工作做出部署。

劉結一指，今年全國政協將繼續聚焦中國式現代化目標任務獻計出力，１月份已經就推動金

融高質量發展召開了雙周協商座談會，還將圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制、堅持以人口

高質量發展支撐中國式現代化等議題召開專題議政性常委會會議、專題協商會等協商議政活動，

開展促進民營經濟高質量發展，加強中小企業數字化轉型，提升產業鏈、供應鏈韌性和安全水平

等專題調研，努力為中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

