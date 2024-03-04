《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》全國政協十四屆二次會議新聞發布會３日在

人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一表示，大灣區經濟總量超過１３萬億元（人民幣．下同

），專利能力位居全球四大灣區之首，成為全球最具前景的增長極之一。

在今年春節期間，內地居民前往港澳共計約２５２萬人次；港澳居民來內地約２４９萬人次

；港珠澳大橋口岸出入境客流、車流屢創新高。這些數據，是港澳與內地居民「北上南下」的「

雙向奔赴」，是粵港澳大灣區「車暢、人興、財旺」強勁活力的生動寫照。據香港旅遊促進會公

布的數據，農歷新年期間香港整體酒店入住率超過八成。

劉結一指出，全國政協始終關心香港、澳門的經濟社會發展，心系大灣區，通過多種形式圍

繞大灣區建設協商議政。一年來，委員們就加快大灣區市場一體化、優化金融數據跨境合規體系

、推進產業數字化建設、建立跨區域人才共享機制等各個方面為高水平推進大灣區深度融合、協

同發展建言獻策；港澳地區全國政協委員在廣東多地調研，重點考察橫琴、前海、南沙等粵港澳

合作發展平台，促進大灣區發展規劃綱要落實；全國政協還將圍繞「發揮港澳在中國建設更高水

平開放型經濟新體制中的作用」等議題進行深入調研，推進粵港澳基礎設施「硬聯通」、規則制

度「軟銜接」、民生互惠「心相融」。

