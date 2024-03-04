《經濟通通訊社４日專訊》上海上周六（２日）舉辦２０２４迎春消費季暨上海汽車、綠色

智能家電消費嘉年華。上海市商務委公布了最新的汽車、綠色智能家電促消費政策，明確自今年

１月１日至１２月３１日，個人消費者報廢或轉讓名下在上海註冊登記的國五及以下排放標準非

營業性燃油小客車，並且購買國六Ｂ燃油車，註冊使用性質為非營運的，可申請一次性２８００

元（人民幣．下同）購車補貼；個人消費者報廢或者轉讓名下在上海註冊登記的非營業性小客車

，並且購買純電動車，註冊使用性質為非營運的，可申請一次性１００００元的購車補貼。

另外，上海新一輪綠色智能家電消費補貼政策實施時間為３月３０日至１２月３１日，將對

１６大類一級能效家電產品進行補貼，包括空調、雪櫃、洗衣機、電視機、吸油煙機、灶具、熱

水器、洗碗機、電腦、打印機、空氣淨化器、電飯煲、微波爐、電磁爐、電風扇、淨水機等。消

費者按照成交價格的１０％享受一次立減補貼，補貼金額不超過１０００元。全城將啟動綠色智

能家電嘉年華，蘇寧易購（深：００２０２４）預計將發放５０００萬元補貼，覆蓋萬人搶空調

、３８女神節、美的火三月、３１５煥新節等促銷節點。（ｌｃ）

