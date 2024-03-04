《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》巨星傳奇（０６６８３）下屬公司天賦星球

（香港）有限公司上周五（１日）在江蘇昆山簽約香港男歌手、演員孫耀威，雙方將在音樂、演

唱會以及新媒體三大業務領域展開深度合作。

其中，在音樂方面，公司將為孫耀威打造新的音樂作品，展現其獨特的音樂風格及音樂才華

；另外，公司將助力孫耀威舉辦出道３０周年世界巡迴演唱會，負責統籌策劃、宣傳和推廣，期

待為粉絲帶來更多精彩的娛樂體驗。在新媒體方面，公司與孫耀威將聚焦於寵物賽道，打造專屬

的社交媒體內容，通過短視頻、直播等形式，與粉絲多觸點進行互動，進一步擴大孫耀威的影響

力及粉絲基礎。

巨星傳奇是一家專注於新零售和ＩＰ創造及營運的公司。公司強大的明星ＩＰ矩陣包括周杰

倫二次元形象「周同學」、超級健身達人劉畊宏，以及王婉霏Ｖｉｖｉ、方文山、張傑、梁心頤

、詹宇豪、陳法蓉等多位藝人。在新零售方面，公司主要以健康管理產品及護膚品的開發銷售為

主。

巨星傳奇首席財務官賴國輝表示，公司的創新業務模式是運營養成明星ＩＰ，隨後將明星

ＩＰ的流量導入旗下的自有新零售品牌，在品牌做出名后再反過來贊助藝人進行商演或者代言活

動，形成一個閉環。目前明星ＩＰ運營在業務中佔比約４０％，新零售佔比約６０％，期待今年

ＩＰ和新零售佔比達到平衡。

