《經濟通通訊社４日專訊》據《新華社》報道，住房城鄉建設部相關負責人日前在陝西省西

安市召開全國保障性住房建設工作現場會。會議要求，各地要充分認識保障性住房建設對惠民生

、穩投資、促轉型的重要意義，增強工作的責任感和使命感，明確時間表、路線圖、責任人，加

快推動項目開工建設，看準了就抓緊幹。

負責人在會上強調，加大保障性住房建設和供給，有利於加快構建房地產發展新模式，完善

「保障＋市場」的住房供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求。



＊把保障性住房建設成「好房子」＊



會議提出，要抓項目建設，強力推進保障性住房項目開工，按照綠色、低碳、智能、安全的

標準把保障性住房建設成「好房子」，同時要加強工程質量安全監管，守住安全底線。要抓政策

出台，盡快出台規劃建設保障性住房的實施辦法和相關配套政策。

同時，要加快謀劃第二批及後續項目，第二批項目要按規定抓緊上報，並做好後續項目謀劃

和儲備，加快形成「實施一批、儲備一批、謀劃一批」的項目滾動推進機制。要編制好住房發展

規劃，將保障性住房作為住房發展規劃的重要內容，科學確定保障性住房發展目標。（ｒｙ）

