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AH股新聞

04/03/2024 09:05

《中國房產》住建部：加快推動保障性住房項目開工建設

　　《經濟通通訊社４日專訊》據《新華社》報道，住房城鄉建設部相關負責人日前在陝西省西
安市召開全國保障性住房建設工作現場會。會議要求，各地要充分認識保障性住房建設對惠民生
、穩投資、促轉型的重要意義，增強工作的責任感和使命感，明確時間表、路線圖、責任人，加
快推動項目開工建設，看準了就抓緊幹。
　　負責人在會上強調，加大保障性住房建設和供給，有利於加快構建房地產發展新模式，完善
「保障＋市場」的住房供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求。
　
＊把保障性住房建設成「好房子」＊
　
　　會議提出，要抓項目建設，強力推進保障性住房項目開工，按照綠色、低碳、智能、安全的
標準把保障性住房建設成「好房子」，同時要加強工程質量安全監管，守住安全底線。要抓政策
出台，盡快出台規劃建設保障性住房的實施辦法和相關配套政策。
　　同時，要加快謀劃第二批及後續項目，第二批項目要按規定抓緊上報，並做好後續項目謀劃
和儲備，加快形成「實施一批、儲備一批、謀劃一批」的項目滾動推進機制。要編制好住房發展
規劃，將保障性住房作為住房發展規劃的重要內容，科學確定保障性住房發展目標。（ｒｙ）

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