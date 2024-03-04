《經濟通通訊社記者楊雨４日報道》中國多家車企陸續發布２月交付數據，受春節假期影響

，造車新勢力交付量普遍不及１月份，而隨著比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、特

斯拉兩家新能源頭部車企３月率先拉開降價潮帷幕，龍年車市「價格戰」持續升溫。３月至今超

十家車企官宣降價或開啟限時優惠，最高降價４﹒７萬元（人民幣．下同）。



＊問界超理想，２月交付量排名第一＊



２月新勢力排行榜上，ＡＩＴＯ問界交付新車２﹒１１萬輛，超過理想汽車（０２０１５）

，排名第一。其中，問界新Ｍ７交付量突破１８４７９輛，佔比８７﹒４％。至於問界Ｍ９上市

６２天，累計大定突破５萬輛，新品或成增量突破點。

排名第二的理想汽車２月份交付２０２５１輛，惜敗問界。為重奪榜首，３月１日理想汽車

宣布首款純電ＭＰＶ理想ＭＥＧＡ和２０２４款Ｌ系列車型正式上市，ＣＥＯ李想更表示，３月

份目標是恢復到月交付５萬輛的水平。

另外，作為榜單季軍的廣汽埃安同月交付１﹒６７萬輛，與問界、理想相比，廣汽埃安的交

付情況已顯露疲態。



＊零跑汽車交付量環比降４６﹒５％＊



２月份汽車市場進入到傳統淡季，除了榜單頭三位外，其餘幾家造車新勢力交付量全部在１

萬輛之下。包括ＡＩＴＯ問界、理想汽車、蔚來汽車（０９８６６）、零跑汽車（０９８６３）

、哪吒汽車和小鵬汽車（０９８６８）在內的多家車企，２月交付量均出現了不同程度的環比下

滑，又以零跑汽車和小鵬汽車環比降幅最大，分別挫４６﹒５％、４４﹒９％。

全行業來看，乘聯會預測２月份或是全年車市銷量最低點，國內狹義乘用車零售銷量約為

１１５萬輛，環比下滑４３﹒５％，呈常規季節性走勢；國內新能源車零售銷量預計為３８萬輛

，環比下滑４３％，滲透率約３３％，市場滲透率較去年年底有明顯下滑。



＊學者：新能源與燃油車迎決戰階段＊



為刺激淡季消費，３月一開始，比亞迪和特斯拉便掀起了新一輪的價格戰。在「電比油低」

的口號下，比亞迪連番推出各款榮耀版車型，宋Ｐｒｏ ＤＭ－ｉ榮耀版起售價僅１０﹒９８萬

元，意味著搭載ＤＭ－ｉ技術的Ａ級ＳＵＶ車型正式進入１０萬元區間。

特斯拉緊隨其後加入價格戰，針對Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ車型推出最高３﹒４６

萬元優惠，包括８０００元限時保險補貼、指定車漆限時優惠價和限時低息金融低息等。

據內媒統計，此後包括吉利（００１７５）、上汽大眾、奇瑞等在內的車企先後宣布降價，

推出限時購車優惠。其中吉利推出２０２４春季購車節，３月份現金優惠最高４﹒７萬元；廣汽

埃安３月３日宣布，ＡＩＯＮ Ｙ Ｐｌｕｓ星耀版車型正式上市，售價為９﹒９８萬元。

中國工程院院士歐陽明高表示：「從產業角度來看，新能源車市場正在從增量發展轉向存量

競爭。」一方面是因為新能源汽車行業自身的優勝劣汰，另一方面是新能源汽車與燃油車的博弈

已到決戰階段，自主品牌與合資品牌的競爭也到了白熱化的程度。

