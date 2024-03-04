《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》十四屆全國人大二次會議大會發言人婁勤儉

在新聞發布會介紹，會議期間將舉行三場記者會，請國務院有關部門主要負責同志分別就外交、

經濟、民生等主題回答記者的提問。每次全體會議前將安排「代表通道」，全體會議後將安排「

部長通道」。

會議採訪以現場方式為主，綜合採用視頻、書面等多種方式進行。其中，新聞發布會、記者

會、「代表通道」、「部長通道」和代表團開放團組會議等集中採訪活動，採用現場方式進行。

