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AH股新聞

04/03/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０１％，關注兩會公布全年經濟增長目標

　　《經濟通通訊社４日專訊》進入兩會行情，滬深股市今早按兵不動靜觀其變，等待兩會期間
政府工作報告公布全年經濟增長目標，預計官方目標為增長５％，另預計官方目標赤字率為
３﹒５％，新增專項債規模為４萬億元（人民幣．下同）。
　　滬綜指今早低開０﹒０１％，報３０２６﹒６１點，深成指高開０﹒２３％，創業板指高開
０﹒１７％，通信設備股造好，金融股走低。
　　有傳萬科（深：０００００２）非標債務壓力重現，希望向新華資產管理股份有限公司申請
債務展期，但遭對方拒絕，新華資產周六（２日）回應稱，一直與萬科保持正常的業務合作，並
表示堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展。
　　國際評級機構惠譽將其對２０２４年中國新樓銷售的預期下調至下跌５％至１０％，該行原
預計為沒變動至下跌５％，因認為比較緩慢的復甦可能對地方政府、銀行和資產管理公司產生更
廣泛的影響。
　　「國家隊」在兩會前花真金白銀入市，一定程度上穩住資金信心，據報首批１０隻中證
Ａ５０ＥＴＦ全部結束募集，認購總規模接近１７０億元，其中４隻認購金額超過了２０億元的
募集上限，觸發比例配售。然而美銀分析師引述數據指，上周有約１６億美元資金從中國股票基
金撤出，是去年１０月以來最大單周資金外流。
　　人民銀行今日進行１００億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，淨回籠３１９０億元
。人民銀行另公布，國開行、進出口銀行、農發行淨新增抵押補充貸款（ＰＳＬ）餘額與上月持
平，換言之即中斷了連續兩個月的淨新增趨勢。（ｅｙ）

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