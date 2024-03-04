《經濟通通訊社４日專訊》進入兩會行情，滬深股市今早一開市先靜觀其變，但隨著地產及

金融股出現震盪，Ａ股現沽壓，滬指一度逼近穿三千，不過在半導體、醫藥、軍工、能源等板塊

捧升下，加上資金活躍，滬綜指半日收升０﹒２２％，報３０３３﹒６３點，深成指跌

０﹒０３％，創業板指則升０﹒６４％。

市場交投強勁，兩市半日成交７２０６億元（人民幣．下同），較上日（１日）同時段成交

增加７﹒９％，惟注意外資流出，陸股通淨流出超３６億元。



＊萬科Ａ跌近半成，債務問題再引關注＊



據美銀分析指，截至２月２８日當周，約１６億美元資金從中國股票基金撤出，創下去年

１０月以來單周最高外流規模。保險股受打擊，新華保險（滬：６０１３３６）瀉４﹒２％，中

國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒７％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒２％，中國平

安（滬：６０１３１８）跌１﹒１％。

有傳萬科（深：０００００２）非標債務壓力重現，希望向新華資產管理股份有限公司申請

債務展期，但遭對方拒絕，新華資產周六（２日）回應稱，關注到有關不實信息，強調公司一直

與萬科保持正常的業務合作，並表示堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展。

然而新華資產的回應卻引發市場的進一步恐慌，萬科Ａ現價急跌４﹒７％，報９﹒４３元。



＊藥明康德飆８％，工業富聯近漲停＊



醫藥板塊領漲，ＣＸＯ方向升勢凌厲，誠達藥業（深：３０１２０１）飆１７﹒７％，藥明

康德（滬：６０３２５９）升８﹒３％，康龍化成（深：３００７５９）升７﹒２％，聖諾生物

（滬：６８８１１７）升５﹒５％，萬邦醫藥（深：３０１５２０）升５﹒３％，宣泰醫藥

（滬：６８８２４７）升５％。

半導體落鑊，希荻微（滬：６８８１７３）升１７﹒３％，華海誠科（滬：６８８５３５）

升１３﹒４％，通富微電（深：００２１５６）漲停，源杰科技（滬：６８８４９８）升

９﹒２％，杰華特（滬：６８８１４１）升８﹒２％，文一科技（滬：６００５２０）升

６﹒６％；英偉達概念繼續飆，工業富聯（滬：６０１１３８）近漲停。（ｅｙ）

