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AH股新聞

04/03/2024 11:35

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒２％地產保險急跌，兩市成交逾七千億

　　《經濟通通訊社４日專訊》進入兩會行情，滬深股市今早一開市先靜觀其變，但隨著地產及
金融股出現震盪，Ａ股現沽壓，滬指一度逼近穿三千，不過在半導體、醫藥、軍工、能源等板塊
捧升下，加上資金活躍，滬綜指半日收升０﹒２２％，報３０３３﹒６３點，深成指跌
０﹒０３％，創業板指則升０﹒６４％。
　　市場交投強勁，兩市半日成交７２０６億元（人民幣．下同），較上日（１日）同時段成交
增加７﹒９％，惟注意外資流出，陸股通淨流出超３６億元。
　
＊萬科Ａ跌近半成，債務問題再引關注＊
　
　　據美銀分析指，截至２月２８日當周，約１６億美元資金從中國股票基金撤出，創下去年
１０月以來單周最高外流規模。保險股受打擊，新華保險（滬：６０１３３６）瀉４﹒２％，中
國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒７％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒２％，中國平
安（滬：６０１３１８）跌１﹒１％。
　　有傳萬科（深：０００００２）非標債務壓力重現，希望向新華資產管理股份有限公司申請
債務展期，但遭對方拒絕，新華資產周六（２日）回應稱，關注到有關不實信息，強調公司一直
與萬科保持正常的業務合作，並表示堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展。
然而新華資產的回應卻引發市場的進一步恐慌，萬科Ａ現價急跌４﹒７％，報９﹒４３元。
　
＊藥明康德飆８％，工業富聯近漲停＊
　
　　醫藥板塊領漲，ＣＸＯ方向升勢凌厲，誠達藥業（深：３０１２０１）飆１７﹒７％，藥明
康德（滬：６０３２５９）升８﹒３％，康龍化成（深：３００７５９）升７﹒２％，聖諾生物
（滬：６８８１１７）升５﹒５％，萬邦醫藥（深：３０１５２０）升５﹒３％，宣泰醫藥
（滬：６８８２４７）升５％。
　　半導體落鑊，希荻微（滬：６８８１７３）升１７﹒３％，華海誠科（滬：６８８５３５）
升１３﹒４％，通富微電（深：００２１５６）漲停，源杰科技（滬：６８８４９８）升
９﹒２％，杰華特（滬：６８８１４１）升８﹒２％，文一科技（滬：６００５２０）升
６﹒６％；英偉達概念繼續飆，工業富聯（滬：６０１１３８）近漲停。（ｅｙ）

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