《經濟通通訊社４日專訊》Ａ股市場午後繼續窄幅波動，滬綜指升０﹒１５％，報

３０３１﹒６點，滬深３００指數跌０﹒０８％，深成指軟０﹒２５％，創業板指升０﹒４３％

。上海Ｂ股跌０﹒０５％，深圳Ｂ股升０﹒０７％。

目前兩市成交超過８２００億元人民幣，全日有機會再度突破萬億，不過留意陸股通暫淨流

出超過５７億元人民幣，後市沽壓仍存。（ｅｙ）

