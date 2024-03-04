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AH股新聞

04/03/2024 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後續升０﹒１５％，兩市成交超八千億

　　《經濟通通訊社４日專訊》Ａ股市場午後繼續窄幅波動，滬綜指升０﹒１５％，報
３０３１﹒６點，滬深３００指數跌０﹒０８％，深成指軟０﹒２５％，創業板指升０﹒４３％
。上海Ｂ股跌０﹒０５％，深圳Ｂ股升０﹒０７％。
　　目前兩市成交超過８２００億元人民幣，全日有機會再度突破萬億，不過留意陸股通暫淨流
出超過５７億元人民幣，後市沽壓仍存。（ｅｙ）

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