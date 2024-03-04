《經濟通通訊社４日報道》進入兩會行情，滬深股市今早一開市先靜觀其變，但隨著地產及

金融股出現震盪，Ａ股現沽壓，滬指一度逼近穿三千，不過在半導體、醫藥、軍工、能源等板塊

捧升下，加上資金活躍，滬綜指維持窄幅升勢至全日收市，升０﹒４１％，報３０３９﹒３１點

，盤中高見 超過三個月新高，深成指全日升０﹒０４％，創業板指則升０﹒５９％。

市場交投強勁，兩市全日成交１０７７１億元（人民幣．下同），連續四日成交破萬億，按

日增２％，惟注意外資流出，陸股通淨流出超７０億元，連續兩個交易日撤出超過１２０億元。

據美銀分析指，截至２月２８日當周，約１６億美元資金從中國股票基金撤出，創下去年

１０月以來單周最高外流規模。



＊萬科股債雙殺，其他內房同挫＊



有傳萬科（深：０００００２）非標債務壓力重現，希望向新華資產管理股份有限公司申請

債務展期，但遭對方拒絕，新華資產周六（２日）回應稱，關注到有關不實信息，強調公司一直

與萬科保持正常的業務合作，並表示堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展。

然而新華資產的回應卻引發市場的進一步恐慌，萬科上演股債雙殺，境內公司債一度大跌觸發臨

時停牌，Ａ股股價全日也跌４﹒７％，報９﹒４３元。

國際評級機構惠譽對中國地產市場的悲觀程度升級。預計至少未來幾個月新建住宅銷售將同

比大幅下降，全年新建住宅銷售可能下降５％－１０％，至於銷售面積預計也會下降５％－

１０％至８﹒５－９億平方米。其他地產股同跌，金地集團（滬：６００３８３）挫４﹒５，％

招商蛇口（深：００１９７９）瀉３﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）跌３﹒７％，華僑

城Ａ（深：００００６９）跌３％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒３％，



＊車企存量廝殺，股價齊跌＊



內地多家車企陸續發布２月交付數據，受春節假期影響，造車新勢力交付量普遍不及１月份

，而隨著比亞迪（深：００２５９４）、特斯拉兩家新能源頭部車企３月率先拉開降價潮帷幕，

龍年車市「價格戰」持續升溫。３月至今超十家車企官宣降價或開啟限時優惠，最高降價４﹒７

萬元。車股表現失色，比亞迪跌１﹒５％，北汽藍谷（滬：６００７３３）更跌４﹒９％，長城

汽車（滬：６０１６３３）挫２﹒８％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１﹒７％，至於賽力

斯（滬：６０１１２７）疑籌備電動車出口，股價逆同業升０﹒４％。

美國《生物安全法》草案審議據報重新提上日程，將於美國時間３月６日在參議院舉行聽證

會。ＣＸＯ概念仍然有炒作，誠達藥業（深：３０１２０１）飆兩成漲停，藥明康德

（滬：６０３２５９）升９﹒１％，萬邦醫藥（深：３０１５２０）升８﹒４％，康龍化成

（深：３００７５９）走高７﹒１％，凱萊英（深：００２８２１）升６％，聖諾生物

（滬：６８８１１７）升５﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４０﹒８７ ＋０﹒０９

上證綜合指數 ３０３９﹒３１ ＋０﹒４１ ４６１７﹒２８

上證Ａ股指數 ３１８６﹒０７ ＋０﹒４１

深證成份指數 ９４３８﹒２４ ＋０﹒０４ ６１５３﹒７６

深圳創業板指數 １８３４﹒８３ ＋０﹒５９

上證Ｂ股指數 ２６４﹒３０ ＋０﹒４３ ２﹒１６

深證Ｂ股指數 １０７７﹒７０ ＋０﹒１４ ０﹒９６

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