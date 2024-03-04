《海納智見》全國兩會正在召開，會議審議２０２４年政府工作報告、國民經濟和社會發展

計劃、中央和地方預算草案等重要議題，是觀察今年經濟工作動向的重要窗口。兩會期間行情有

何特徵，有哪些政策重點？本文將就兩會對市場的意義展開分析。



歷史上兩會前後市場大概率上漲，兩會中的產業政策對當年投資有指導意義。回顧２００５

年至今的歷史數據，兩會前市場上漲概率高、資源品行業佔優，兩會期間少數消費行業有機會上

漲，兩會後市場漲幅可能更顯著、地產鏈以及消費板塊表現更優。市場層面，兩會前市場上漲概

率較高，上證指數、滬深３００、創業板指在兩會召開前２０個交易日的上漲概率均超５０％；

兩會期間市場表現略差，三大指數在兩會期間的上漲概率均低於５０％；而兩會後市場大概率上

漲且漲幅更加顯著。



行業層面，兩會前資源品行業上漲概率較高，尤其是鋼鐵、化工和有色金屬等；兩會期間部

分消費行業上漲概率超五成，例如美容護理、食品飲料；而兩會結束後行情更加擴散，上漲概率

較高的行業通常為地產鏈（如地產、建築裝飾、家用電器等）以及消費行業（美容護理、社會服

務等）。此外，歷年兩會報告重視的產業往往是全年重要的投資主題，例如２０１９年的半導體

、２０２１年的碳中和、２０２２年的煤炭、２０２３年的國企改革。



今年兩會對經濟政策的定調或較為積極，產業政策或更重視培育新動能。宏觀來看，兩會對

經濟政策的定調或較為積極，ＧＤＰ目標或為５％左右。自２０２３年中央經濟工作會議以來積

極政策密集出台，我們認為，本次兩會或延續前期積極發力穩增長的定調，預計２０２４年國內

實際ＧＤＰ增速目標或定在５％左右。為實現經濟增速目標，政策發力的力度至關重要。我們預

計，兩會對貨幣政策的定調或維持穩健偏寬鬆，財政政策或承擔更重要的角色，「三大工程」或

是兩會地產政策的重點。產業方面來看，培育新動能或是本次兩會的重點。２０１０年以來中國

ＧＤＰ增速中樞不斷下移，加快發展和形成新質生產力、推動新舊動能轉換的必要性凸顯。目前

，從技術發展、人力資本積累角度看，中國發展以新質生產力為代表的主導產業已具備基礎，且

近期「新質生產力」一詞在多個重要會議中被提及。我們認為發展新質生產力、培育新動能或將

是兩會產業政策關注的重點。此外，設備更新、銀髮經濟也值得關注。



本輪行情為底部第一波反彈，借鑒歷史行情或未結束。反彈行情的時空可以借鑒歷史底部第

一波反彈及春季躁動行情。但對照歷史，本輪行情上漲速率明顯較快，市場也積累了一定的獲利

盤壓力，接下來也應注意，短期市場上漲節奏或有放緩。



行業方面，短期行業或輪漲，中期重點關注白馬。借鑒歷史，本輪反彈行情短期內行業有望

迎來輪漲。中期來看關注白馬股，當前白馬板塊跌幅已顯著，估值處在歷史低位，２０２４年政

策或進一步加碼，宏觀微觀基本面有望改善，或有利白馬股。短期白馬穩定或更穩健，中期白馬

成長仍是主線，重點看受益於兩會政策催化的硬科技製造及醫藥產業。此外，近期管理層圍繞提

高上市公司品質做出多項部署，建議關注上市公司治理改善帶來的投資機會。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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