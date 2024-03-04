《經濟通通訊社４日專訊》市場傳言「螞蟻集團已從中國平安人壽手中收購方正證券」，不

過據內媒《財聯社》向有關方面求證，上述傳言不實。上周五（１日）尾盤異動漲停方正證券

（滬：６０１９０１）今日大幅回吐，目前挫６％。

報道指，此前市場曾傳言螞蟻集團出手收購瑞信在中國投資銀行業務。由於方正證券持有瑞

信證券（中國）４９％股權，因此市場很可能誤解為螞蟻集團收購方正證券。（ｃｔ）

