  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

04/03/2024 10:20

《Ａ股焦點》方正證券回吐逾６％，誤傳被螞蟻集團收購

　　《經濟通通訊社４日專訊》市場傳言「螞蟻集團已從中國平安人壽手中收購方正證券」，不
過據內媒《財聯社》向有關方面求證，上述傳言不實。上周五（１日）尾盤異動漲停方正證券
（滬：６０１９０１）今日大幅回吐，目前挫６％。
　　報道指，此前市場曾傳言螞蟻集團出手收購瑞信在中國投資銀行業務。由於方正證券持有瑞
信證券（中國）４９％股權，因此市場很可能誤解為螞蟻集團收購方正證券。（ｃｔ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰04/03/2024 10:20  《華為動向》深圳：目標年內全市鴻蒙原生應用數量佔全國逾１０％

下一篇新聞︰04/03/2024 10:20  《Ａ股焦點》新華保險Ａ瀉５％國壽Ａ跌２％，資金從Ａ股基金急撤

其他AH股新聞
More

04/03/2024 10:43  【車企血戰】新能源車２月交付按月降，逾十家車企激進減價衝銷量

04/03/2024 10:31  【兩會焦點】白濤：中國人壽正實施多元化策略加強市值管理

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金