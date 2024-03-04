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AH股新聞

04/03/2024 09:57

【理財通】監管明確券商參與跨境理財通業務流程，客戶可線上開戶

　　《經濟通通訊社４日專訊》廣東證監局與深圳證監局近日同時發布《關於證券公司參與粵港
澳大灣區跨境理財通的業務問答》，明確證券公司辦理流程。
　　流程中規定，內地券商可自主選擇一家港澳券商作為合作券商。在試點初期，內地券商僅可
選擇一家港澳券商合作，後續擬允許與多家港澳券商合作。雙方需搭建系統，以滿足理財通資金
和額度監管管理要求，並完成系統測試或評估。
　
＊內地及港澳券商均須分別到當地金監部門報備＊
　
　　此外，按屬地監管原則，擬開辦跨境理財通的內地券商和港澳券商須分別到當地金融監管部
門報備。具體選擇報備地時，應根據擬開展「跨境理財通」試點業務主體所在地，分別提交報備
材料。其中，廣東分支機構應向廣東局報備，深圳分支機構應向深圳局報備，除深圳以外的大灣
區內地其他８城市的分支機構應向廣東局報備。
　　收到報備材料後，中證監將會同人民銀行、金融監管局共同審核。如果報備材料需要補充或
修改的，由接受報備材料的廣東局或深圳局向證券公司反饋。如果報備材料完整，不再需要補充
或修改的，通過廣東人行、深圳人行官網公布試點證券公司名單。
　　兩地證監局同時明確，客戶可以非現場方式開立「北向通」投資戶，其中允許直接登錄境內
證券公司網頁、Ａｐｐ開立。至於能否以線上方式辦理「南向通」投資戶，兩地證監局指出，符
合「跨境理財通」業務資質的境內投資者，可以通過證券公司網頁、Ａｐｐ客戶端等內置的「跨
境理財通」板塊或鏈接，跳轉至合作香港券商網站開戶，但僅限於辦理跨境理財通業務。而「南
向通」匯款戶亦可以通過Ａｐｐ等網上開戶方式辦理。（ｓｌ）

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