《經濟通通訊社４日專訊》華為發源地深圳市大力支持華為鴻蒙原生應用發展。深圳市工業

和信息化局、深圳市政務服務和數據管理局近日聯合印發《深圳市支持開源鴻蒙原生應用發展

２０２４年行動計劃》，具體目標包括：在２０２４年內實現深圳市鴻蒙原生應用數量佔全國總

量１０％以上；深圳市主要垂直領域實現鴻蒙原生應用全覆蓋；鴻蒙開發課程進入深圳市主要高

校和培訓機構，取得資質的鴻蒙開發者數量佔全國總量１５％以上。

此外，建成２家以上以鴻蒙原生應用軟件開發、應用企業為主的專業產業園；擁有鴻蒙開發

人才資質的軟件企業超千家；推動鴻蒙生態創新中心穩健運營，提供鴻蒙原生應用展示推廣、人

才培養等公共服務；全球智慧物聯網聯盟正式落地運營，持續擴大鴻蒙原生應用國際影響力等。



＊華為料年底有５０００款應用完成原生鴻蒙開發＊



據《快科技》報道，被稱為「純血鴻蒙」的ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ鴻蒙星河版已於

１月面向開發者開放申請，首批２００多家鴻蒙原生應用廠商正加速開發，鴻蒙原生應用版圖基

本成型。此次深圳率先出台《行動計劃》，將加強鴻蒙原生應用供給能力、推動鴻蒙原生應用產

業集聚、完善鴻蒙原生應用產業生態。

華為方面近期曾表示，鴻蒙生態設備數量僅五個月即從７億台增長至８億台，已有超過

２００家頭部應用加速鴻蒙原生開發，預計到今年底將有５０００款應用完成原生鴻蒙開發。

國都證券認為，華為ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ不再兼容安卓ＯＳ，將促使更多Ａｐｐ

廠商進行適配、遷移、開發等工作。開源鴻蒙也有望滿足各垂直行業自主可控、萬物智聯的需求

。鴻蒙市場空間巨大，軟件開發及外包廠商有望深度受益於鴻蒙加速發展。（ｓｌ）

