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AH股新聞

04/03/2024 10:20

《華為動向》深圳：目標年內全市鴻蒙原生應用數量佔全國逾１０％

　　《經濟通通訊社４日專訊》華為發源地深圳市大力支持華為鴻蒙原生應用發展。深圳市工業
和信息化局、深圳市政務服務和數據管理局近日聯合印發《深圳市支持開源鴻蒙原生應用發展
２０２４年行動計劃》，具體目標包括：在２０２４年內實現深圳市鴻蒙原生應用數量佔全國總
量１０％以上；深圳市主要垂直領域實現鴻蒙原生應用全覆蓋；鴻蒙開發課程進入深圳市主要高
校和培訓機構，取得資質的鴻蒙開發者數量佔全國總量１５％以上。
　　此外，建成２家以上以鴻蒙原生應用軟件開發、應用企業為主的專業產業園；擁有鴻蒙開發
人才資質的軟件企業超千家；推動鴻蒙生態創新中心穩健運營，提供鴻蒙原生應用展示推廣、人
才培養等公共服務；全球智慧物聯網聯盟正式落地運營，持續擴大鴻蒙原生應用國際影響力等。
　
＊華為料年底有５０００款應用完成原生鴻蒙開發＊
　
　　據《快科技》報道，被稱為「純血鴻蒙」的ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ鴻蒙星河版已於
１月面向開發者開放申請，首批２００多家鴻蒙原生應用廠商正加速開發，鴻蒙原生應用版圖基
本成型。此次深圳率先出台《行動計劃》，將加強鴻蒙原生應用供給能力、推動鴻蒙原生應用產
業集聚、完善鴻蒙原生應用產業生態。
　　華為方面近期曾表示，鴻蒙生態設備數量僅五個月即從７億台增長至８億台，已有超過
２００家頭部應用加速鴻蒙原生開發，預計到今年底將有５０００款應用完成原生鴻蒙開發。
　　國都證券認為，華為ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ不再兼容安卓ＯＳ，將促使更多Ａｐｐ
廠商進行適配、遷移、開發等工作。開源鴻蒙也有望滿足各垂直行業自主可控、萬物智聯的需求
。鴻蒙市場空間巨大，軟件開發及外包廠商有望深度受益於鴻蒙加速發展。（ｓｌ）

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