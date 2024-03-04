《經濟通通訊社４日專訊》蔚來汽車（０９８６６）表示，預計到今年年底，公司將累計建

成逾３３１０座換電站和超過４﹒１萬根充電樁。

２月，蔚來在中國新增１７座換電站、４１座充電站以及２１３根充電樁。截至目前，蔚來

已經布局２３７９座換電站，其中高速公路換電站數量達到７７７座；同時布局了３７１９座充

電站、２１６３４根充電樁，其中高速公路充電站３５８座、充電樁１４０６根。此外，蔚來還

累計接入了超過１００萬根第三方充電樁。（ｓｌ）

