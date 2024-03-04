《經濟通通訊社４日專訊》蔚來汽車（０９８６６）表示，預計到今年年底，公司將累計建
成逾３３１０座換電站和超過４﹒１萬根充電樁。
２月，蔚來在中國新增１７座換電站、４１座充電站以及２１３根充電樁。截至目前，蔚來
已經布局２３７９座換電站，其中高速公路換電站數量達到７７７座；同時布局了３７１９座充
電站、２１６３４根充電樁，其中高速公路充電站３５８座、充電樁１４０６根。此外，蔚來還
累計接入了超過１００萬根第三方充電樁。（ｓｌ）
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04/03/2024 11:25
《汽車新勢力》蔚來：料年底累建逾三千座換電站、四萬根充電樁
《經濟通通訊社４日專訊》蔚來汽車（０９８６６）表示，預計到今年年底，公司將累計建
成逾３３１０座換電站和超過４﹒１萬根充電樁。
２月，蔚來在中國新增１７座換電站、４１座充電站以及２１３根充電樁。截至目前，蔚來
已經布局２３７９座換電站，其中高速公路換電站數量達到７７７座；同時布局了３７１９座充
電站、２１６３４根充電樁，其中高速公路充電站３５８座、充電樁１４０６根。此外，蔚來還
累計接入了超過１００萬根第三方充電樁。（ｓｌ）
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