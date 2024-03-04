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AH股新聞

04/03/2024 14:31

《神州金融》內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款

　　《經濟通通訊社４日專訊》內地打工人在新一年度能否加薪升職，主要看每年的「績效考核
」，但據中華全國總工會旗下《工人日報》指出，一些公司企業在這些考核中隨意擴大考核範圍
、任意設置考核指標，對員工造成極大困擾。其中山東濟南一家銀行為了在年底衝業績，竟要求
任職櫃台的員工「跑數」，不達標還要扣績效工資，但銀行業已明令禁止對非營銷部門下達存款
考核指標。
　　報道引述該銀行一名櫃台員工投訴，為完成銀行對其下達的招攬３００萬元（人民幣．下同
）存款的績效任務，不得已動員所有親戚朋友，加上自己和父母的所有存款，才勉強在季度末完
成任務，拿到２００元績效獎金，「完不成的話，要被扣１０００元」。該名員工更透露，有同
事為完成指標，甚至會通過中介「買存款」「買貸款」，去年１２月就有同事找中介買存款，每
存１萬元，每天支付５元，「買」１００萬元存款，每天就花費５００元。該員工直言，「非營
銷崗位職工分擔營銷任務，已是行業『公開的秘密』」，質疑「在畸形的業績觀和考核方式之下
，誰能安心工作？」
　
＊有程序員被要求每天寫１２０行代碼＊
　
　　報道提到，不止銀行員工，就連醫護人員、工程師也被迫追ＫＰＩ。例如河北廊坊某社區醫
院有科室的醫護人員績效工資與醫院營業額、工作時長掛勾，即使每月只能休息４天，科主任還
稱「休息的人付出少，要被扣績效工資」。西安有互聯網企業將績效考核與代碼行數掛勾，要求
開發崗職工每天寫１２０行代碼，令到本來一行代碼就可以搞定的事，「非要寫幾十行代碼湊數
據」。
　　報道引述中國勞動關係學院工會學院副教授范麗娜指，如此考核會導致被考核對象整天繞著
考核指標轉，易引發職工不滿、激化矛盾，背離制度設計初衷，不利於激發團隊積極性。首都經
濟貿易大學勞動經濟學院教授範圍指出，績效考核的目標應該是鼓勵勞動者積極工作、提升管理
效率，考核要明確目標和導向，避免「貪多」。（ｓｌ）

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