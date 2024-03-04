《經濟通通訊社４日專訊》美國商會會長克拉克上周率團訪華，盼推動中美經貿關係穩定發

展。中國外交部發言人毛寧就此事回應稱，一段時間以來，包括美國企業在內的各國外資企業持

續看好中國市場發展機遇，加碼「投資中國」。

毛寧引述商務部數據指，２０２３年中國實際使用外資金額超過１﹒１萬億元人民幣，規模

穩居全球前列；今年１月在華新設外商投資企業４５８８家，同比增幅高達７４﹒４％。從行業

看，高技術製造業實際使用外資金額增長４０﹒６％，越來越多跨國企業選擇在華設立研發中心

，外商在華投資結構持續優化。中國堅持高水平對外開放，將繼續打造市場化、法治化、國際化

一流營商環境。



＊回應雷蒙多「北京遙控汽車熄火」論，毛寧斥虛假敘事＊



此外，對於美國商務部長雷蒙多日前表示，如今的汽車如同裝了輪子的蘋果手機，可以搜集

大量信息，假如美國路上有３００萬輛中國汽車，北京能讓它們同時熄火。毛寧回應稱，有關言

論不僅是虛假敘事，亦是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。毛寧反問，按這個邏輯，

「中國是不是更應該擔心，華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機把信息輸送回美國，甚至同時

黑屏？」（ｓｌ）

