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AH股新聞

04/03/2024 16:13

【大國博弈】外交部：美國等各國企業持續看好中國，加碼投資

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國商會會長克拉克上周率團訪華，盼推動中美經貿關係穩定發
展。中國外交部發言人毛寧就此事回應稱，一段時間以來，包括美國企業在內的各國外資企業持
續看好中國市場發展機遇，加碼「投資中國」。
　　毛寧引述商務部數據指，２０２３年中國實際使用外資金額超過１﹒１萬億元人民幣，規模
穩居全球前列；今年１月在華新設外商投資企業４５８８家，同比增幅高達７４﹒４％。從行業
看，高技術製造業實際使用外資金額增長４０﹒６％，越來越多跨國企業選擇在華設立研發中心
，外商在華投資結構持續優化。中國堅持高水平對外開放，將繼續打造市場化、法治化、國際化
一流營商環境。
　
＊回應雷蒙多「北京遙控汽車熄火」論，毛寧斥虛假敘事＊
　
　　此外，對於美國商務部長雷蒙多日前表示，如今的汽車如同裝了輪子的蘋果手機，可以搜集
大量信息，假如美國路上有３００萬輛中國汽車，北京能讓它們同時熄火。毛寧回應稱，有關言
論不僅是虛假敘事，亦是把經貿問題泛政治化、泛安全化的典型表現。毛寧反問，按這個邏輯，
「中國是不是更應該擔心，華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機把信息輸送回美國，甚至同時
黑屏？」（ｓｌ）

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