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AH股新聞

04/03/2024 15:48

【內房困局】萬科境內債全數挫，最大跌幅３６％，今支付兩債利息

　　《經濟通通訊社４日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）境內債今日全線下跌
，「２１萬科０４」下午曾觸發臨時停牌半小時，最終跌超１９％，「２２萬科０６」更跌超
３６％。據萬科公告，今日將支付「２２萬科０１」「２２萬科０２」兩隻債券的利息。
　　市場流傳，萬科高層近日到北京，與保險公司商量即將到期的非標債務展期問題，其中包括
新華資產的１００億元（人民幣．下同），但該請求被拒絕。不過，新華資產管理股份有限公司
已發布公開聲明，指公司關注到有關公司與萬科企業的不實信息，強調萬科企業是中國房地產行
業龍頭企業，一直與公司保持正常業務合作，公司作為一家專業的、負責任的資產管理公司，對
中國經濟發展充滿信心，堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展。
　　萬科企業２０２３年度第四期中期票據募集說明書顯示，截至２０２２年末，在萬科發行人
金額排名前十的非傳統融資明細情況表中，主要借款方之一為新華資產，５筆借款共計約
９７﹒８２億元，但借款終止日最早一筆為２０２４年１２月２５日。
　
＊萬科：自有資金資源能覆蓋即將到期境外債＊
　
　　另外，根據今年１月萬科與金融機構交流的會議紀要，今年萬科在境內信用貸款到期金額為
９３億元，其中上半年到期５０億元、下半年到期４３億元；境外約有１０５億元的公開債券到
期。針對率先在３月１１日到期的一筆６﹒３億美元境外債券，該份會議紀要顯示，萬科將通過
自有資金、境外主體分紅回購以及銀團貸款來償還。萬科方面還稱，「現階段，公司境外本身有
一些資金資源，哪怕沒有銀行貸款，也能覆蓋這筆債務」，萬科會根據市場變化，結合貸款情況
，綜合考量使用自有資金的比例和銀行貸款的比例。（ｓｌ）

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