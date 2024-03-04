《經濟通通訊社４日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）境內債今日全線下跌

，「２１萬科０４」下午曾觸發臨時停牌半小時，最終跌超１９％，「２２萬科０６」更跌超

３６％。據萬科公告，今日將支付「２２萬科０１」「２２萬科０２」兩隻債券的利息。

市場流傳，萬科高層近日到北京，與保險公司商量即將到期的非標債務展期問題，其中包括

新華資產的１００億元（人民幣．下同），但該請求被拒絕。不過，新華資產管理股份有限公司

已發布公開聲明，指公司關注到有關公司與萬科企業的不實信息，強調萬科企業是中國房地產行

業龍頭企業，一直與公司保持正常業務合作，公司作為一家專業的、負責任的資產管理公司，對

中國經濟發展充滿信心，堅決服務國家戰略發展大局，支持中國房地產業健康發展。

萬科企業２０２３年度第四期中期票據募集說明書顯示，截至２０２２年末，在萬科發行人

金額排名前十的非傳統融資明細情況表中，主要借款方之一為新華資產，５筆借款共計約

９７﹒８２億元，但借款終止日最早一筆為２０２４年１２月２５日。



＊萬科：自有資金資源能覆蓋即將到期境外債＊



另外，根據今年１月萬科與金融機構交流的會議紀要，今年萬科在境內信用貸款到期金額為

９３億元，其中上半年到期５０億元、下半年到期４３億元；境外約有１０５億元的公開債券到

期。針對率先在３月１１日到期的一筆６﹒３億美元境外債券，該份會議紀要顯示，萬科將通過

自有資金、境外主體分紅回購以及銀團貸款來償還。萬科方面還稱，「現階段，公司境外本身有

一些資金資源，哪怕沒有銀行貸款，也能覆蓋這筆債務」，萬科會根據市場變化，結合貸款情況

，綜合考量使用自有資金的比例和銀行貸款的比例。（ｓｌ）

