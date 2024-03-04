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AH股新聞

04/03/2024 07:58

《國企紅籌》海爾智家（６６９０）２月累斥２﹒５億人幣回購Ａ股

　　《經濟通通訊社４日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，在２月，
斥約２﹒５億元（人民幣．下同）通過集中競價交易方式已累計回購約１０５３﹒７萬股Ａ股，
佔約０﹒１％股權，購買的每股最高價為２４﹒１５元、最低價為２２﹒２８元。
　　該集團指，本次回購實施自去年５月１６日至上周四（２９日），累斥約１７﹒８億元回購
約７９２１萬股Ａ股，佔約０﹒８％股權，購買的每股最高價為２４﹒５元、最低價為
２０﹒１５元。（ｗｈ）

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