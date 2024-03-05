《缸邊隨筆》昨天（４日）港股蹭蹭磨磨，話要等兩會，等完兩會又可能話要等政治局會議

。有人在等，但第一拖拉（０００３８）、聯想（００９９２）及第四範式（０６６８２）也升

了上去。為甚麼？



對國內政經分析，筆者絕對是「盲炳」一個，但仍有點腦，知道要找甚麼來做盲公竹，昨天

在券商研報精選找到了一篇文可供大家參考。



＊中信證券：兩會看點＊



２０２４年全國「兩會」將於３月４日、５日在北京開幕。通過梳理近兩周４場重要會議的

核心內容與主要觀點，今年兩會可能有如下幾個重點值得關注：



一是對科技創新的重視程度進一步提升；



二是促消費的政策或將注重「新老並舉」，擴投資的政策可能更加注重「效率」；



三是更加重視對外資的吸引和使用；



四是更加注重營造穩定透明可預期的政策環境。



預計「兩會」對於宏觀政策的部署不會低於市場預期，ＧＤＰ增速目標仍將設置在５％左右

，但將更多強調人民獲得感和社會預期改善；預計財政赤字率可能仍然按照３％安排，但後續可

能繼續發行１萬億（人民幣．下同）左右的新增國債或特別國債；後續或仍將有降息、降準等政

策推動社會融資綜合成本穩中有降。



近兩月４場會議的核心內容與主要觀點如下：



（１）對科技創新的重視程度進一步提升。



根據Ｙ＝ＡｘＦ（Ｋ，Ｌ），科技創新不僅可以提高全要素生產率Ａ，還可以優化要素之間

的組織關係Ｆ，在當前人口數量要素和資本要素發力面臨一定制約的背景下，科技是解決當下「

穩增長」訴求的必由之路。２０２３年１２月的中央經濟工作會議通稿中提到的九大工作部署中

，「以科技創新引領現代化產業體系建設」被放在第一位表述；２月２９日的政治局會議上再提

加快推動發展「新質生產力」。我們認為，今年兩會可能將扶持科技創新、培育新質生產力放到

更為重要的位置。



（２）著力擴大國內需求，促消費的政策或將注重「新老並舉」，擴投資的政策可能更加注

重「效率」。



促消費領域：一方面要穩定和擴大傳統消費，我們提示重點關注２月２３日中財委會議和３

月１日國常會上重點提出的「消費品以舊換新」政策（汽車和家電）；另一方面要培育壯大新興

消費，創造新的增長點。具體可關注：數字消費、綠色消費、健康消費、智慧家居、文娛旅遊、

體育賽事、國貨「潮品」等領域。擴投資領域：預計今年政府投資會更加注重支持關鍵核心技術

攻關、新型基礎設施、節能減排降碳等領域。此外，「大規模設備更新」亦是支援製造業投資的

重點政策發力方向。



（３）更重視對外資的吸引和使用。



２月２３日的國常會上研究了更大力度吸引和利用外資的政策舉措，強調要把穩外資作為做

好今年經濟工作的重要發力點，預計政策層面對外資的重視程度會進一步加大。



（４）更注重營造穩定透明可預期政策環境。



中共中央政治局２月２９日召開會議，首次提出「營造穩定透明可預期的政策環境」這一說

法，也是一個新的關注點。



經濟增長目標方面，結合２０２４年地方兩會對經濟增速目標的設置情況，今年全國經濟增

速目標定為５％是較為合適的，但或將更多強調人民獲得感和社會預期改善。財政政策方面，預

計赤字率可能仍然按照３％安排，並同時配合下述政策安排：一是後續可能繼續發行１萬億元左

右的新增國債或特別國債；二是新增專項債規模有望接近４萬億元；三是ＰＳＬ在已經增發

５０００億元的基礎上可能還有小幅增長。貨幣政策方面，我們預計信貸投放仍然有力，但需著

力提升貸款使用效率，後續或仍將有降息降準等政策推動社會融資綜合成本穩中有降。



２０２４年國家的政策會是「大規模設備更新」以拉動國內企業的運作。企業活起來就會請

工人，可解決失業問題，亦可以提升國內企業的升級換代，以應付美國打壓及外圍環境的競爭。



＊中國重視農業＊



以前的從消費層面去拉經濟的方法可能不太重用了，因為電動車已經進入減價戰，車價削價

多過之前的補貼，還要補貼甚麼呢？家電方面，上一輪的促消費所買入的雪櫃、冷氣機，還未壞

嘛，有補貼也不會將未壞的電器拋棄，換個新的，不是時裝嘛，不用拉出來晒馬！



中國對農業是一直重視，要把飯碗牢端在自己手，因為數年之後，美國一定會跟中國在糧食

上開戰，其中一個就是大豆。年前，中俄已有農業合作協議，中國農業學家也在鹽鹹地種植上大

有成就。由現在至５至１０年後是中國農業的大發展期，今時要多些拖拉機已是必然，國家仲有

補貼。唔買，唔舊換新就笨。所以第一拖拉就跑出來了，昨日Ａ股漲停。



美國ＡＩ好勁呀！中國高層怎會放棄這方面，一定會出大力去支持中國ＡＩ發展。要開發

ＡＩ，好歹都要部勁啲嘅電腦，學校方面亦要多辦ＡＩ課程，也要部好些的電腦。聯想近期推出

些高級電腦可供開發ＡＩ用，機乘政策勢，所以聯想也跑出來了。



仲有甚麼股可考慮？在港股暫時找不出來，但在國內就有不少股可考慮。但都是Ａ股吖，暫

是蜑家雞見水，無得飲。阿爺、阿爺，快啲開放港人可買Ａ股啦。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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