《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》十四屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕
，國務院總理李強作政府工作報告。李強表示，今年中國發展面臨的環境仍是戰略機遇和風險挑
戰並存，有利條件強於不利因素。中國具有顯著的制度優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體
系完備的供給優勢、高素質勞動者眾多的人才優勢，科技創新能力在持續提升，新產業、新模式
、新動能在加快壯大，發展內生動力在不斷積聚，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變
也不會改變，必須增強信心和底氣。要堅持底線思維，做好應對各種風險挑戰的充分準備。
＊國內大循環存在堵點，國際循環存在干擾＊
他表示，清醒看到面臨的困難和挑戰。世界經濟增長動能不足，地區熱點問題頻發，外部環
境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。中國經濟持續回升向好的基礎還不穩固，有效需求不足，
部分行業產能過剩，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，國際循環存在干
擾。部分中小企業經營困難。就業總量壓力和結構性矛盾並存，公共服務仍有不少短板。一些地
方基層財力比較緊張。科技創新能力還不強。重點領域改革仍有不少硬骨頭要啃。生態環境保護
治理任重道遠。安全生產的薄弱壞節不容忽視。政府工作存在不足，形式主義、官僚主義現象仍
較突出，一些改革發展舉措落實不到位。有的幹部缺乏擔當實幹精神，消極避責、做表面文章。
一些領域腐敗問題仍然多發。
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