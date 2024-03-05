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AH股新聞

05/03/2024 10:22

【兩會焦點】李強：支持平台企業創新增就業，加快高科技自立自強

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》十四屆全國人大二次會議開幕，國務院總理
李強作政府工作報告指出，制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字
化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展「人工智能＋
」行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。實施製造業數字化轉型行動，加快工業互聯網規
模化應用，推進服務業數字化，建設智慧城市、數字鄉村。支持平台企業在促進創新、增加就業
、國際競爭中大顯身手。健全數據基礎制度，大力推動數據開發開放和流通使用。適度超前建設
數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。
　
＊發揮新型舉國體制優勢，全面提升自主創新能力＊
　
　　加快推動高水平科技自立自強。充分發揮新型舉國體制優勢，全面提升自主創新能力。強化
基礎研究系統布局，長期穩定支持一批創新基地、優勢團隊和重點方向，增強原始創新能力。
　　瞄準國家重大戰略需求和產業發展需要，部署實施一批重大科技項目。加快重大科技基礎設
施體系化布局，推進共性技術平台、中試驗證平台建設。強化企業科技創新主體地位，激勵企業
加大創新投入，深化產學研用結合，支持有實力的企業牽頭重大攻關任務。
　　加強健康、養老等民生科技研發應用。加強知識產權保護，制定促進科技成果轉化的政策舉
措。廣泛開展科學普及。擴大國際科技交流合作，營造具有全球競爭力的開放創新生態。

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