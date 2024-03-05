《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國新辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草

組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》。黃守宏表示，去年經濟增速能達到

５﹒２％，今年實現５％左右的增速完全是有可能的。當然，很多事情都是要經過努力而實現的

，今年實現５％的增速需要攻堅克難，需要各方面繼續努力。

今年把經濟增長目標定為５％左右，這是綜合考慮了各方面因素，包括國內國際形勢，包括

需要與可能，可以說是立足當前、著眼長遠而制定的。具體來說，從當前需要看，要擴大就業、

增加居民收入、防範化解風險，都需要一定的經濟增速。今年的就業壓力是比較大的，城鎮新增

就業要達到１２００萬人以上。根據就業跟經濟增長的對應關係，或者根據經濟增長對就業的拉

動效應，大體測算一下，要實現就業目標，經濟大體上也需要保持５％左右的增速。當然還考慮

到其他方面的需要。

從長遠或者從中長期來看，到２０３５年基本實現社會主義現代化，人均國內生產總值就要

達到中等發達國家的水平，這裏雖然沒有明確的數量要求，但是裏面隱含著對經濟增速的要求。

根據各方面的測算，從現在到２０３５年要基本實現社會主義現代化的目標，大體要保持在５％

左右的經濟增速。從可能來講，是綜合分析了當前中國經濟增長的支撐條件和有利因素綜合權衡

的。

他又表示，從財政金融狀況來看，中國政府負債率不到６０％，金融總體穩健，宏觀政策還

有比較大空間。為了實現這個目標，《政府工作報告》中提出了很多重大政策，如果說將來中國

經濟遇到超預期的衝擊，或者國際環境發生超預期變化，政策工具箱裏還有儲備工具。

