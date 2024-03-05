《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國新辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草

組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》。今年《政府工作報告》提出城鎮新

增就業目標是１２００萬以上。黃守宏表示，總體來看，今年穩就業確實有很大壓力，同時也有

很大的潛力，要把這些潛力充分釋放出來，今年的就業情況一定會是好的。

他指出，為了實現就業目標，特別是保障年輕人、高校畢業生的就業，《報告》中提出了一

系列政策舉措，概括起來有三個方面：一是加大政策支持力度。既包括了宏觀政策，《報告》中

要求今年加強財政、金融等政策對就業的支持力度，要多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政

策。同時，專項促就業政策也加大力度，比如失業保險穩崗返還、穩崗擴崗專項貸款、就業社保

補貼等。

二是加大重點行業企業和重點群體的支持。《報告》中要求加強對就業容量大的行業企業的

支持，加大對高校畢業生等重點群體幫扶。同時對社會上關心的公平就業、權益保障等工作，《

報告》也作了安排。

三是加強職業技能培訓。國家現在就業壓力大和結構性矛盾並存，現在很多行業、很多領域

、很多地方，現在既有有人沒活幹的問題，也有有活沒人幹的問題。現在很多行業和領域都存在

人才短缺問題，比如製造業領域人才缺口有３０００萬人，再比如養老護理人員，潛在的人才需

求１０００多萬，現在只有３０多萬，還有醫院裏的醫療護理人員，國家有５００多萬護士，每

年會增加３０萬人，但是每千人口護士數量只有３﹒７人，發達國家一般是８－１５人，護士也

缺。《報告》中提出要適應先進製造、現代服務、養老照護等領域的人才需求，加強職業技能培

訓，通過實施這些政策，既能緩解當前就業壓力，同時也能夠提高勞動者素質，滿足經濟發展所

需的高技能人才的需求。

