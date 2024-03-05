《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》全國人大開幕會後，首場「部長通道」活動

舉行，國資委主任張玉卓表示，中央企業去年採購量１３萬億元，通過採購直接拉動產業鏈上下

游、大中小企業２００萬戶。近期，國資委啟動了產業鏈融通發展共鏈行動計劃，發布了

１０００多項清單，和５０００多家企業建立了深層次合作關係，今年將作為一個常態化工作，

經常公布一些產業鏈共融名單，推動各類所有制企業協同發展。



＊單獨考核三家中央車企的新能源汽車業務＊



張玉卓表示，所有這些都需要有一些好的政策。從國資監管來講，主要是要激勵企業大膽創

新，破除一些影響高質量發展的體制機制障礙。

比如新能源汽車，國有汽車企業在這方面發展還不夠快，國資委調整政策，對三家中央汽車

企業，進行新能源汽車業務的單獨考核。張玉卓稱：「汽車行業全世界都是這樣子，燃油車在還

很有優勢的情況下，企業布局新能源汽車，一開始投入會比較大，如果對它考核當期利潤，就不

太容易去全速推進，我們出政策就是要破除這個障礙，考核它的技術，考核它的市場佔有率，考

核它未來的發展。」

再比如，像人工智能，有數據、數據基礎設施共享的問題，有你也建、我也建，建了很多計

算中心、數據中心的問題，現在就是要把這些協同起來，以高水平的協同來推動高質量發展。

