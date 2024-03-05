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AH股新聞

05/03/2024 09:36

【兩會焦點】李強：再發萬億元特別國債，增強資本市場內在穩定性

　　《經濟通通訊社記者林雯婕５日北京專電》十四屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李強
作政府工作報告指出，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效。赤字率擬按３％安排，赤字
規模４﹒０６萬億元（人民幣．下同），比去年年初預算增加１８００億元。預計今年財政收入
繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模２８﹒５萬億元、比去年增加１﹒１萬
億元。擬安排地方政府專項債券３﹒９萬億元、比去年增加１０００億元。
　　另外，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域
安全能力建設，今年先發行１萬億元。
　
＊增強資本市場內在穩定性，人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定＊
　
　　穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量
同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大
對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。促進社會綜合融資成本穩中有降。暢通貨幣政策
傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的
基本穩定。大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。優化融資增信、風
險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求。

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