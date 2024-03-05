《經濟通通訊社記者林雯婕５日北京專電》十四屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李強

作政府工作報告指出，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效。赤字率擬按３％安排，赤字

規模４﹒０６萬億元（人民幣．下同），比去年年初預算增加１８００億元。預計今年財政收入

繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模２８﹒５萬億元、比去年增加１﹒１萬

億元。擬安排地方政府專項債券３﹒９萬億元、比去年增加１０００億元。

另外，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域

安全能力建設，今年先發行１萬億元。



＊增強資本市場內在穩定性，人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定＊



穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量

同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大

對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。促進社會綜合融資成本穩中有降。暢通貨幣政策

傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的

基本穩定。大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。優化融資增信、風

險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求。

