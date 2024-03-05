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AH股新聞

05/03/2024 14:08

【兩會解讀】黃守宏：促進消費穩定增長，積極擴大有效投資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國新辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草
組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》。黃守宏表示，國內需求一直是推動
中國經濟發展的主要動力，這些年內需對經濟增長的貢獻率都超過９０％，去年疫情防控平穩轉
段以後，內需加快恢復，當然內需擴大方面也存在一些困難和問題，《政府工作報告》對此做出
了部署安排，主要有三個方面：
　　第一，促進消費穩定增長。今年將從增加收入、優化供給、減少限制性措施等方面綜合施策
，激發消費潛能。提振大宗消費，包括汽車、家電等，這方面既有新增的，也有更新換代。推動
服務消費擴容提質。這些年隨著經濟發展和人民生活水平的提高，對服務的需求在迅速增長，服
務消費也呈持續增長態勢，今年要繼續順應態勢采取一些新措施。
　　第二，積極擴大有效投資。一方面，發揮好政府的投資帶動效用。從力度上來講，今年中央
預算內投資、地方專項債都比去年有所增加，從投向來看，這些投資主要投向科技創新、節能減
排、民生保障等補短板、增後勁的領域。另一方面，穩定擴大民間投資。去年有關部門制定了民
間投資促進政策，今年要進一步落實和完善《政府工作報告》中提出的一些新的舉措。
　
＊重點促進農業轉移人口市民化＊
　
　　第三，促進投資和消費有機結合。今年更加注重統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，形
成消費和投資相互促進的良性循環。積極推進以人為本的新型城鎮化。新型城鎮化具有綜合效益
，從內需角度來講，它是投資、消費相結合的內需大平台。在推進新型城鎮化中，今年要把促進
農業轉移人口市民化放在突出位置來抓，《政府工作報告》對此作出了部署。

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