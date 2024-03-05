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AH股新聞

05/03/2024 14:08

【兩會解讀】黃守宏：赤字率３％整體適度，為風險挑戰留政策空間

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國新辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草
組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》。黃守宏表示，去年年初安排預算的
時候，赤字率是按照３％安排的，四季度增發了１萬億元人民幣國債，這個國債是計入赤字的，
所以赤字率算下來就提高到３﹒８％左右。今年的赤字率按３％安排，實際和去年年初預算水平
是一樣的。雖然和去年增發１萬億國債之後比較降了一些，但是整體來講這個水平是適度的。這
樣安排符合中國經濟運行整體向好的客觀實際、向外界釋放積極的訊號，也有利於控制政府負債
率、增強財政可持續，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。綜合考慮這些因素，今年
定了３％的赤字率。
　　他表示，財政赤字率是反映財政政策力度和財政風險水平的重要指標，在國際上有一個所謂
３％赤字率警戒線的說法，當然也不是金科玉律，很多國家在一定時期遠遠超過３％，有的達到
兩位數。對中國而言，這些年從支持經濟發展、防範財政風險、實現財政可持續這些角度考慮，
中國的赤字率一直保持在合理適度的水平。「這麼多年來，中國只有在應對新冠疫情衝擊時的
２０２０年、２０２１年超過了３％，前些年都是在３％以下。」

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