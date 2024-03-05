《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國新辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草

組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》。回應外商在華投資下降，黃守宏表

示，短期的波動是正常的，是多種因素造成的，其中包括很多偶然性因素、階段性因素。

從去年來看，據聯合國貿發會議數據，如果扣除投資中轉地增長較快這個因素，全球外國直

接投資去年下降１８％。去年按人民幣計價，中國吸引外資的增速下降８％，但是從總體規模看

，縱向比，是歷史第三高位，比２０２１、２０２２年略低一點；從橫向看，國際上依然排在第

二位，在發展中國家居首位。



＊有違內外資公平競爭的政策措施要進行常態化清理＊



黃守宏承認，中國吸引外資面臨一些擾動因素，確實有值得注意的新情況、新問題。但是有

一條，投資者是理性的，是要看中長期回報的。據有關方面統計，這些年在華投資興業的外商，

最近幾年直接投資收益率９％左右，在國際上處在比較高的水平。所以中國在全球依然對外資具

有強大吸引力。

中國市場大、潛力大，很多技術只要拿到中國來，很快就能夠推廣，包括數字經濟方面的一

些新技術。中國智能手機用戶、網民數量都有１０多億，任何一項新技術來到中國都能夠很快推

廣。中國的投資潛力、投資機遇是巨大的，所以外商對中國的投資保持高度熱情。近期看到一些

外國商會調查報告顯示，絕大多數在華投資的企業都表示不會減少投資，有很高比例的企業將繼

續把中國作為全球首選或者前三投資目的地。

今年《政府工作報告》提出全面取消製造業領域外資准入限制措施，也就是製造業的條目要

清零，還要放寬電信、醫療等服務業的准入。同時，針對有違內外資公平競爭的政策措施要進行

常態化清理。提升外資服務保障水平。包括打造「投資中國」品牌，讓外籍來華人員工作、學習

、旅遊更便利等。

