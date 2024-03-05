  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

05/03/2024 14:32

【兩會解讀】黃守宏：吸引外資存擾動因素，但中國仍有強大吸引力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國新辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草
組負責人、國務院研究室主任黃守宏解讀《政府工作報告》。回應外商在華投資下降，黃守宏表
示，短期的波動是正常的，是多種因素造成的，其中包括很多偶然性因素、階段性因素。
　　從去年來看，據聯合國貿發會議數據，如果扣除投資中轉地增長較快這個因素，全球外國直
接投資去年下降１８％。去年按人民幣計價，中國吸引外資的增速下降８％，但是從總體規模看
，縱向比，是歷史第三高位，比２０２１、２０２２年略低一點；從橫向看，國際上依然排在第
二位，在發展中國家居首位。
　
＊有違內外資公平競爭的政策措施要進行常態化清理＊
　
　　黃守宏承認，中國吸引外資面臨一些擾動因素，確實有值得注意的新情況、新問題。但是有
一條，投資者是理性的，是要看中長期回報的。據有關方面統計，這些年在華投資興業的外商，
最近幾年直接投資收益率９％左右，在國際上處在比較高的水平。所以中國在全球依然對外資具
有強大吸引力。
　　中國市場大、潛力大，很多技術只要拿到中國來，很快就能夠推廣，包括數字經濟方面的一
些新技術。中國智能手機用戶、網民數量都有１０多億，任何一項新技術來到中國都能夠很快推
廣。中國的投資潛力、投資機遇是巨大的，所以外商對中國的投資保持高度熱情。近期看到一些
外國商會調查報告顯示，絕大多數在華投資的企業都表示不會減少投資，有很高比例的企業將繼
續把中國作為全球首選或者前三投資目的地。
　　今年《政府工作報告》提出全面取消製造業領域外資准入限制措施，也就是製造業的條目要
清零，還要放寬電信、醫療等服務業的准入。同時，針對有違內外資公平競爭的政策措施要進行
常態化清理。提升外資服務保障水平。包括打造「投資中國」品牌，讓外籍來華人員工作、學習
、旅遊更便利等。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金