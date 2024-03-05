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AH股新聞

05/03/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：深交所以投資者為本增市場穩定性

　　《經濟通通訊５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
全國政協十四屆二次會議在京開幕
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第二次會議４日下午在人民大會堂開幕。２０００多
名全國政協委員將緊緊圍繞中共中央決策部署，牢記政治責任，積極建言資政，廣泛凝聚共識，
共同譜寫中國式現代化的壯美華章。
　
完善考核機制，持續壯大「長錢」規模
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
建設有活力有韌性的資本市場，離不開中長期資金這一「源頭活水」。近日，多位全國兩會代表
委員表示，應完善對機構投資者的長周期考核機制，多舉措推動中長期資金入市，促進「長錢長
投」，持續壯大「長錢」規模。
　
蔡建春：優化政策環境促進企業兼併重組
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國政協委員、上海證券交易所總經理蔡建春今年準備了三個提案。他提出，應優化政策環境促
進企業兼併重組。加快不動產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）專項立法，依託證券法在國務院層面
制定基礎設施領域ＲＥＩＴｓ專項條例。探索在上海金融法院實行「三合一」審判工作機制。
　
　
《上海證券報》
　
全國政協十四屆二次會議在京開幕
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第二次會議４日下午在人民大會堂開幕。２０００多
名全國政協委員將緊緊圍繞中共中央決策部署，牢記政治責任，積極建言資政，廣泛凝聚共識，
共同譜寫中國式現代化的壯美華章。
　
加大打擊違法違規行為力度，增強資本市場內在穩定性
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全國人大代表、深交所理事長沙雁昨日在廣東代表團駐地接受採訪時表示，今年準備提交的建議
主要關注加大打擊違法違規行為力度，促進形成立體化追責體系，以及堅持以投資者為本，增強
資本市場內生動力和內在穩定性。
　
錨定目標聚力前行，共繪高質量發展新藍圖
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「兩會時間」已經開啟。今年是新中國成立７５周年，也是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵
一年。關鍵之年，「中國號」巨輪如何繼續行穩致遠，備受關注。
　
　
《證券時報》
　
全國政協十四屆二次會議在京開幕
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第二次會議４日下午在人民大會堂開幕。２０００多
名全國政協委員將緊緊圍繞中共中央決策部署，牢記政治責任，積極建言資政，廣泛凝聚共識，
共同譜寫中國式現代化的壯美華章。
　
深交所沙雁：堅持以投資者為本，增強市場內在穩定性
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全國人大代表、深圳證券交易所理事長沙雁表示，要加大對資本市場違法違規行為的打擊力度，
形成立體化追責體系，同時堅持以投資者為本，增強市場的內在動力和內在穩定性，積極落實吸
引中長期資金入市的相關要求。
　
上交所蔡建春：加快ＲＥＩＴｓ專項立法
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今年全國兩會期間，全國政協委員、上交所總經理蔡建春準備了多份提案，分別聚焦企業兼並重
組、不動產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）專項立法和上海金融法院「三合一」審判工作機制等主
題。蔡建春建議，應進一步優化完善稅收、資產評估指引等政策，促進企業兼並重組。同時，為
推動ＲＥＩＴｓ市場發展壯大，建議制定ＲＥＩＴｓ專項條例。（ｌｃ）

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