《神州經脈》十四屆全國人大二次會議今日（５日）開幕，Ａ股開市見跌，盤中銀行股拉高

大盤，勉強保住升勢，惟午後消費股跌幅擴大，銀行股再加大穩盤劑量，平均升幅達２％，助力

滬綜指全日升０﹒２８％收市，四連升，報３０４７﹒７９點，繼續刷新去年１１月下旬以來新

高，惟個股升少跌多，個股中位數表現為下跌２％。

深市偏軟，深成指倒跌０﹒２３％，創業板指軟０﹒０６％。兩市早段交投見縮水，午後見

活躍，兩市全日成交１０６７０億元（人民幣．下同），連續五個交易日萬億成交，惟按日減少

０﹒１％。陸股通淨流入１５﹒５億元，結束連續兩個交易日走資勢頭。

國務院總理李強發表任內首份政府工作報告，在談及人民幣匯率時，重申保持人民幣匯率在

合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９９１，較上

個交易日４時３０分收盤價小跌１點子，三連跌，續創去年１１月１７日以來三個半月新低，全

日在７﹒１９３９至７﹒１９９８之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０２７，較上個交易日跌７點子，上個交易日報

７﹒１０２０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 十四屆全國人大二次會議今日在人民大會堂開幕，國務院總理李強發表政府工作報告，將

今年ＧＤＰ增速目標定在５％左右，與去年一致；財政赤字率目標為３％，亦與去年初的目標一

樣，但低於外界預期的３﹒５％，亦低於去年３﹒８％的實際赤字率；赤字規模４﹒０６萬億元

，比上年初預算增加１８００億元。同時計劃從今年開始連續幾年發行超長期特別國債，專項用

於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行１萬億元。居民消費價格漲幅預期

３％左右，與去年一樣；城鎮新增就業目標１２００萬人以上，城鎮調查失業率控制在５﹒５％

左右。李強直言，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心

協力。



２﹒ 政府工作報告提出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會

融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。暢通貨幣政策傳導機制，避免資

金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。在樓市

政策方面，報告強調，要優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給

予支持，促進房地產市場平穩健康發展。報告還提出，要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場

供求關係變化，加快構建房地產發展新模式，加大保障性住房建設和供給等。政府工作報告連續

兩年未提「房住不炒」。



３﹒ 政府工作報告提出，今年要促進消費穩定增長。培育壯大新型消費，穩定和擴大傳統消費

，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費。此外，要加大

吸引外資力度。繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信

、醫療等服務業市場准入。加快發展新質生產力，加快推進新型工業化，提高全要素生產率。

深化大數據、人工智能等研發應用，開展「人工智能＋」行動。要制定未來產業發展規劃，開辟

量子技術、生命科學等新賽道。



４﹒ 國務院總理李強今早宣讀政府工作報告期間，Ａ股開市見下行壓力，但盤中有神秘資金湧

入多隻滬深３００ＥＴＦ，疑似「國家隊」進場，滬綜指今日最終錄得四連升，升幅０﹒２８％

，並刷新三個月新高，至於滬深３００指數全日更漲０﹒７％。資料顯示，易方達滬深

３００ＥＴＦ今日成交額超過９３億元，近乎昨日成交量的十倍，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ成

交額更高達９９﹒２５億元，華夏滬深３００ＥＴＦ成交額亦擴大至４２﹒０９億元。



５﹒ 國家發改委發布《２０２４年國民經濟和社會發展計劃》草案及《２０２４年國民經濟和

社會發展計劃的主要任務》，當中提及要積極擴大有效投資。２０２４年安排中央預算內投資

７０００億元，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，推進地方融資信

用服務平台整合和統一管理。當中亦提及，以科技創新引領現代化產業體系建設，加快形成新質

生產力。提升科技創新能力，部署實施一批國家重大科技項目；積極培育發展新興產業和未來產

業，打造生物製造、商業航天、新材料、低空經濟等新增長引擎；開展「人工智能＋」行動，加

快推動氫能等未來能源產業創新發展，持續推進核聚變等前沿技術研究開發。



６﹒ 國資委主任張玉卓在全國兩會「部長通道」上提到，國資委調整政策，對三家中央汽車企

業（一汽集團、東風集團、長安集團）進行新能源汽車業務的單獨考核，指在燃油車尚很有優勢

的情況下，企業布局新能源汽車，一開始的投入比較大，如果對其考核當期利潤，就不太容易全

速推進新能源汽車的發展，「我們出政策就是要破除這個障礙，考核它的技術，考核它的市場佔

有率，考核它未來的發展。」



７﹒ 美國拜登政府去年底收緊晶片出口禁令，進一步限制中國取得先進半導體技術，除了ＡＩ

晶片霸主英偉達外，市場二哥超微半導體（ＡＭＤ）也計劃向中國市場出售「降級版」ＡＩ晶片

。不過據外電報道，儘管ＡＭＤ的降級版晶片迎合了美國政府的限制，專為中國市場而設，但是

美國官員仍然認為其性能太高，在沒有取得美國商務部工業和安全局的許可下，不可出售予中國

企業。報道指，未知ＡＭＤ是否已經正式向商務部申請出口許可。



８﹒ 萬科釋放利好信息提振投資者及債權人信心。萬科在午間向內媒回應指，下周一（１１日

）到期、規模高達６﹒３億美元的一筆離岸債，兌付所需資金已經到位，償債工作在有序鋪排中

。另外，內媒報道指，萬科旗下華夏萬緯倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金已於日前獲中國

證監會和深交所的正式受理。（ｓｌ）

