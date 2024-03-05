《鍾之日記》３月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地訂下今年經濟增長目標約５％，外界對中國能否達成此目標感懷疑，加上金龍中國指數

隔晚急跌近４％，恒指先低開２５２點，報１６３４３，午後沽壓愈來愈大，跌幅一度擴大至

５００點，低見１６０９５，穿２０天及５０天線，最終恒指全日收市跌４３３點或２﹒６％，

報１６１６２點，主板成交逾１１２１億元。



＊滬深３００ＥＴＦ成交飆，護盤力量現＊



Ａ股開市見跌，盤中銀行股拉高大盤，勉強保住升勢，惟午後消費股跌幅擴大，不過神秘資

金大量湧入滬深３００ＥＴＦ護盤，銀行股加大劑量衝上，平均升幅達２％，助力滬綜指全日升

０﹒２８％收市，四連升，報３０４７﹒７９點，繼續刷新去年１１月下旬以來新高，惟個股升

少跌多，個股中位數表現為下跌２％。

深市偏軟，深成指倒跌０﹒２３％，創業板指軟０﹒０６％。兩市早段交投見縮水，午後見

活躍，兩市全日成交１０６７０億元人民幣，連續五個交易日萬億成交，惟按日減少０﹒１％。

陸股通淨流入１５﹒５億元人民幣，結束連續兩個交易日走資勢頭。



＊互聯網巨頭集體跌＊



此前有外媒分析指，美國國會民主黨人支持針對中國合同研發和製造企業的立法壓力有所減

輕，不過美國《生物安全法》草案將於美國時間３月６日在參議院舉行聽證會，恐懼重現擊潰醫

藥股，京東健康（０６６１８）瀉８﹒１％，阿里健康（００２４１）跌８％，翰森製藥

（０３６９２）跌５﹒９％，深陷漩渦中心的藥明生物（０２２６９）跌５﹒１％，同系藥明康

德（０２３５９）跌４％。

另外，或出於對內需不振的擔心，互聯網巨頭今日集體領跌，京東集團（０９６１８）跌

７﹒５％，百度（０９８８８）跌５﹒７％，美團（０３６９０）跌５﹒６％，小米

（０１８１０）跌４﹒４％，阿里（０９９８８）挫３﹒３％，騰訊（００７００）跌２﹒９％

。



＊特斯拉銷售疲，拖累概念股＊



受累於春節假期銷售淡靜，以及新能源市場展開新一輪價格戰，特斯拉上海工廠的出貨量降

至一年多來最低。

根據中國乘聯會發布的初步數據顯示，特斯拉２月中國產汽車銷量逾６﹒０３萬輛，按月下

降近１６％，按年則減少１９％。

面對中國車企競爭及銷售壓力，特斯拉３月初推出一系列優惠來促進中國市場銷售。例如針

對Ｍｏｄｅｌ ３與Ｍｏｄｅｌ Ｙ宣布了三個購車福利政策，包括８０００元（人民幣．下同

）限時現車保險補貼、２０００元指定車漆限時優惠及限時現車金融低息，購車最高可省近

３﹒５萬元。

減價策略能否重振銷售額仍有待觀察，今日特斯拉概念股普遍下挫，贛鋒鋰業

（０１７７２）挫約６％，天齊鋰業（０９６９６）收跌５％，為特斯拉供應鏈之一的力勁科技

（００５５８）同跌５％，勁敵比亞迪（０１２１１）則跌０﹒８％。



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