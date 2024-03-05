《經濟通通訊社５日專訊》國務院總理李強在政府工作報告指出，今年中央預算內投資擬安

排７０００億元（人民幣．下同）。報告又指出，要積極擴大有效投資，重點支持科技創新、新

型基礎設施、節能減排降碳，加強民生等經濟社會薄弱領域補短板，推進防洪排澇抗災基礎設施

建設，推動各類生產設備、服務設備更新和技術政造，加快實施「十四五」規劃重大工程項目；

合理擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金範圍，額度分配向項目準備充分、投資效率較

高的地區傾斜；統籌用好各類資金，防止低效無效投資。鼓勵民間資本參與重大項目建設，進一

步拆除各種藩籬，在更多領域讓民間投資進得來、能發展、有作為。

另外，國家將從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用手國家重大戰略實施和重

點領域安全能力建設，今年先發行１萬億元。

重磅基建股今早走高，中國中鐵（滬：６０１３９０）漲１﹒６％，中國交建

（滬：６０１８００）升１﹒４％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升１﹒１％，中國中車

（滬：６０１７６６）揚０﹒８％；然而整體基建板塊跌多升少，永貴電器

（深：３００３５１）跌３﹒７％，雙環傳動（深：００２４７２）跌３﹒１％，川儀股份

（滬：６０３１００）挫２﹒９％，華力創通（深：３０００４５）跌２﹒７％，佳訊飛鴻

（深：３００２１３）跌２﹒６％。（ｅｙ）

