《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》全國政協委員、上海證券交易所總經理蔡建

春在今年全國兩會期間帶來帶來三份金融領域相關提案，為資本市場高質量發展建言。蔡建春指

出，為進一步優化政策環境、促進企業兼併重組，建議一是稅務部門優化兼並重組相關稅收政策

。進一步完善特殊性稅務處理，完善自然人股東適用標准、各類創新支付工具適用情況、跨境重

組適用標準等。

二是建議商務部及有關部門明確和優化跨境換股相關政策。盡快發布《外國投資者對上市公

司戰略投資管理辦法》，同時對高端製造業、「卡脖子」技術等特定領域設置「白名單」，降低

企業預溝通成本，支持「硬科技」企業充分利用跨境換股並購海外優質資產。

三是建議財政部指導推進完善科創企業資產評估指引。基於中國資產評估協會《資產評估專

家指引第１４號－－科創企業資產評估》的相關評估方法，推動中國資產評估協會研究出台詳細

的評估方法使用指引和指南，探索研究分行業估值方法。



＊加快不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）專項立法＊



蔡建春指出，中國ＲＥＩＴｓ采取「公募基金＋資產支持證券」的框架，在試點階段取得積

極成效。但頂層設計的基礎制度極待完善，相關制度安排對於進一步壯大ＲＥＩＴｓ市場、服務

實體經濟建設存在較大制約。

在具體立法重點上，蔡建春建議，應明確五方面內容：一是明確ＲＥＩＴｓ屬於《證券法》

規範的證券品種，對ＲＥＩＴｓ的發行、交易、信息披露、投資者保護等事項予以規定，條例未

規定的適用《證券法》規定。二是明確ＲＥＩＴｓ發行交易相關安排，規定ＲＥＩＴｓ發行上市

條件、ＲＥＩＴｓ管理人管理、做市機制等事項，解決產品結構及參與機構責任義務等問題。三

是明確ＲＥＩＴｓ管理架構和持有人會議機制，確定「ＲＥＩＴｓ載體＋項目公司」的產品結構

，參照股東大會制度，建立健全ＲＥＩＴｓ持有人會議機制，解決運行管理效率問題。四是明確

ＲＥＩＴｓ稅收、會計處理、國有資產轉讓等相關配套機制，解決約束激勵問題。五是明確

ＲＥＩＴｓ市場的監管安排和法律責任，明確ＲＥＩＴｓ發行人信息披露、募集資金使用等相關

監管安排，解決法律責任主體和責任機制等問題。



＊金融刑事案件實行「三合一」審判工作機制＊



蔡建春認為，為了更好貫徹落實中央金融工作會議精神，落實「零容忍」打擊證券違法犯罪

活動要求，蔡建春建議參考海南自由貿易港知識產權法院全面管轄知識產權民事、行政、刑事案

件的成功做法，一方面，探索在上海金融法院集中管轄金融刑事案件、實行金融審判「三合一」

的審判機制，促進刑民交叉等複雜糾紛一並解決，進一步激發金融專業審判效能；另一方面，基

於保障改革平穩起步，兼顧目前上海金融法院審判機構、審判隊伍建設現狀等因素，試點階段將

「三合一」管轄範圍限定在涉資本市場案件、涉外金融案件等領域。

