《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》全國政協主席王滬寧４日在全國政協十四屆

二次會議開幕會上代表政協全國委員會常務委員會向大會報告工作時表示，為推動十四屆全國政

協履職工作開好局，著重在以下四方面下功夫、求實效。

一是堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導，把牢履職正確政治方向。制定全國政協黨

組、機關黨組向中共中央請示報告事項清單，嚴格執行重大事項請示報告制度。

二是強化政治培訓，提高政治能力和履職本領。以加強思想政治建設為根本，以增強圍繞中

心、服務大局本領為關鍵，制定十四屆全國政協委員集中學習培訓規劃和培訓工作辦法、全國政

協機關幹部教育培訓規劃和培訓工作辦法等。

三是完善工作制度體系，夯實履職制度基礎。圍繞學習培訓、調研視察、協商議政、談心交

流、新聞宣傳、委員讀書、機關建設等工作，制定和修訂８７項制度。嚴格制度執行，梳理匯編

全國政協層面５７項、機關層面１７１項制度，對重點制度落實情況開展專項督查，落實反對形

式主義、官僚主義要求。全國政協機關抓好配套制度建設，做到定崗定責問效、依規依制履職。

四是堅持問題導向，提高調研議政質量。制定加強和改進調查研究工作意見，探索建立由主

席會議成員牽頭、跨專門委員會的專題研究制度，針對協商議政中一些深層次問題組織力量跟進

研究，通過「調研－協商－再調研」把問題研深議透。改進重要協商會議籌備組織工作，增強參

會委員專業性和代表性，創造條件幫助委員掌握情況、熟悉政策，促進深度協商互動、廣泛凝聚

共識。從１７５５個建議議題中遴選出２１個重點協商議政題目，圍繞中心任務和群眾期盼協商

議政、建言資政。

