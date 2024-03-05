《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》全國政協委員、國家金融監督管理總局上海

監管局局長王俊壽擬提交「多管齊下，群防共治，合力構建金融大監管格局」的提案。

王俊壽表示，金融本身是經營風險的行業，防控風險是金融工作的永恒主題。風險體現在兩

個層面：一種是市場內生的、天然的風險，對此要尊重市場規律，最大限度做好對沖和緩釋；另

一種是外在的、人為的、多有風腐一體特征的風險，更應予以防范處置。

針對防控金融風險，王俊壽認為，必須對症下藥、多管齊下、綜合施治，至少涉及三個層面

、六大責任的落實。第一層面，股東、高管責任是「內環」；第二層面，機構、行業責任是「中

環」；第三層面，監管部門、地方政府責任是「外環」。

對於各層責任及存在的問題，王俊壽提出三項建議：一是落實好體制，加快形成適應金融強

國建設需要的監管體制。二是健全好機制，穩預期、樹信心、促合規。具體而言，健全監管全覆

蓋機制，健全行業自律機制，健全對第三方機構監管機制，健全消保機制。三是完善好法制，填

補空白，減少掣肘，提升實效。圍繞「管住金融事、管好金融人、管到關鍵處」的立法意圖，「

於法周延，於事簡便」，及時推進法律法規「立改釋」。

