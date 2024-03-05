《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大二次會議今日上午９時在人民大會堂開幕，聽取

國務院總理李強的政府工作報告，審查國務院關於２０２３年國民經濟和社會發展計劃執行情況

與２０２４年國民經濟和社會發展計劃草案的報告及２０２４年國民經濟和社會發展計劃草案，

審查國務院關於２０２３年中央和地方預算執行情況與２０２４年中央和地方預算草案的報告及

２０２４年中央和地方預算草案，聽取全國人大常委會副委員長李鴻忠關於中華人民共和國國務

院組織法修訂草案的說明。下午，各代表團舉行全體會議，審議政府工作報告。



＊ＧＤＰ目標５％左右，赤字率３％，發１萬億特別國債＊



據外媒報道，中國官方將今年ＧＤＰ增速目標定在５％左右，財政赤字率３％，與去年安排

的赤字率持平，不及去年３﹒８％的實際赤字率，赤字規模４﹒０６萬億元人民幣，同時計劃從

今年開始連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行１萬億元人民幣；軍費預算１﹒６６萬億人

民幣，同比增７﹒２％，增幅與去年持平。目標是失業率控制在５﹒５％左右，城鎮新增就業預

期目標１２００萬人，居民消費價格漲幅預期３％左右。

５日上午，出席全國政協十四屆二次會議的全國政協委員列席十四屆全國人大二次會議開幕

會，聽取政府工作報告和關於中華人民共和國國務院組織法修訂草案的說明。

５日下午，全國政協十四屆二次會議舉行小組會議，審議政協常委會工作報告和提案工作情

況的報告。（ｅｗ、ｃｔ）

