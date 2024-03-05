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AH股新聞

05/03/2024 08:40

【內房困局】碧桂園２１７項目已納白名單，楊惠妍稱市場還是較冷

　　《經濟通通訊社５日專訊》碧桂園（０２００７）在官微發布消息指，昨日召開月度集團管
理會議，圍繞近期宏觀市場、保交付及保經營工作、下一步發展策略等進行了分析並提出要求。
會議上提到，截至３月３日，碧桂園已獲納入「白名單」的項目達２１７個，數量呈現大幅增加
，且已有項目獲得銀行放款批復。
　　碧桂園最新公布，連同其合營公司和聯營公司在內，於２月單月歸屬股東權益的合同銷售金
額約３７﹒２億元人民幣，同比下降約８５％，銷售建築面積約３７萬平方米，跌約８９％。
　　碧桂園主席楊惠妍直言，「整個市場還是比較冷，我們需要做好心理準備」。
　
＊２０２４年預計交付量仍超４８萬套＊
　
　　會議表示，「保交付」一直是碧桂園必須牢牢守住的底線。２０２３年全年碧桂園累計交付
超６０萬套，累計交付面積７１６２萬平方米，範圍涉及全國３１省２４９個城市。按照規劃，
２０２４年碧桂園預計交付量仍超４８萬套。
　　楊惠妍表示，儘管行業恢復可能需要較長時間，但路雖遠行則將至，一步一個腳印地克服困
難，總能走出去；事雖難做則必成，任何問題都認真面對，終能解決。
　　碧桂園表示正積極採取措施開源節流，通過減少非經營性開支，努力降低現金流的支出，同
時通過銷售增加現金流入，確保有足夠的資金來支持交付和日常運營。（ｒｙ）

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